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Ο δράστης δήλωσε στους ανακριτές ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση πριν προσληφθεί από την εταιρεία, στοχεύοντας να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, επιτρέποντας σε έναν εφεδρικό πιλότο να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία.

Ο δράστης τελεί υπό κράτηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα κίνητρα και τις πιθανές διασυνδέσεις του.

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Ο συγκυβερνήτης της flydubai, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε τον πιλότο σε μια φερόμενη απόπειρα πρόκλησης συντριβής του αεροσκάφους την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε στους ανακριτές των ΗΑΕ ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση προτού προσληφθεί από την αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για την έρευνα.

Μια τρίτη πηγή, ενημερωμένη σχετικά με την έρευνα στα ΗΑΕ, ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης —υπήκοος του Ομάν— είχε σχεδιάσει να ρίξει το αεροσκάφος της πτήσης της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

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Η ίδια πηγή, όπως αναφέρει το Reuters, πρόσθεσε ότι ο συγκυβερνήτης είχε πραγματοποιήσει πτήση προς το Τελ Αβίβ και νωρίτερα μέσα στο έτος, σκοπεύοντας τότε να καταλάβει το αεροσκάφος και να προκαλέσει τη συντριβή του, αλλά τελικά επέλεξε να μην το πράξει.

Ωστόσο, δεν έχει καταστεί σαφές γιατί ο συγκυβερνήτης άλλαξε γνώμη κατά τη διάρκεια εκείνης της προηγούμενης πτήσης, αν και εικάζεται ότι γνώριζε κάποιον από τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με την πηγή.

Όλες οι πηγές μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας σχετικά με την έρευνα. Οι αρχές των ΗΑΕ και του Ισραήλ, καθώς και η flydubai, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της flydubai, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ την περασμένη Τετάρτη, επιτέθηκε στον κυβερνήτη με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση».

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος του Ομάν, με το όνομα Χαμάμ αλ Χαμάμι. Οι αρχές των ΗΑΕ και η flydubai δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του συγκυβερνήτη. Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει απευθείας με τον συγκυβερνήτη —ο οποίος τελεί υπό κράτηση στα ΗΑΕ— για να λάβει κάποιο σχόλιο.

Σημειώνεται πως τα ΗΑΕ δεν έχουν ανακοινώσει επίσημες κατηγορίες εναντίον του, ενώ δεν είναι γνωστό αν έχει ορίσει νομικό εκπρόσωπο. Το Ομάν δεν έχει προβεί σε σχόλια για το περιστατικό.

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Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης είπε στους ανακριτές πως είχε υποβάλει αίτηση για εργασία στην κρατική αεροπορική εταιρεία flydubai του Ντουμπάι, αφού προηγουμένως είχε αναζητήσει αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς το Τελ Αβίβ. Η τρίτη πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημερωνόταν συνεχώς για την πορεία της έρευνας από τις αρχές των ΗΑΕ.

Ήθελε να το ρίξει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκιουριόν

Στο μεταξύ, η ισραλινή ιστοσελίδα Υnet αναφέρει ότι ο αλ Χαμάμι ξεκίνησε την απόπειρα κατάληψης του αεροσκάφους, μόνο όταν αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, επειδή σχεδίαζε να συνεχίσει κανονικά προς το Ισραήλ, δίνοντας την εντύπωση ότι η πτήση επρόκειτο να προσγειωθεί στο Μπεν Γκουριόν, και στη συνέχεια να ρίξει εκεί το αεροπλάνο. Στόχος του φυσικά, σύμφωνα πάντα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας θα ήταν, σε αυτή την περίπτωση, να προκαλέσει πολύ περισσότερες απώλειες δηλ. πέραν του θανάτου των επιβατών και του μελών πληρώματοα του αεροσκάφους.

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Εάν δεν κατάφερνε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε σχεδιάσει να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.

Τα χειρότερα στην πτήση FZ1073 αποφεύχθηκαν αφού οι επιβάτες και το πλήρωμα ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη. Ο κυβερνήτης, ινδικής υπηκοότητας, επέζησε της επίθεσης και χαιρετίστηκε ως ήρωας επειδή κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Το αεροσκάφος μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες και μέλη πληρώματος, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί.

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Ένας εφεδρικός πιλότος της flydubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε σε περιφερειακό αεροδρόμιο στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές της χώρας και αργότερα, την Πέμπτη, μεταφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν επιτρέπεται σε πιλότους που είναι πολίτες χωρών με τις οποίες το Ισραήλ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις —όπως το Ομάν— να εκτελούν πτήσεις προς το Ισραήλ. Δεν είναι σαφές πώς ανατέθηκε στον συγκεκριμένο συγκυβερνήτη η πτήση προς το Τελ Αβίβ, και ο Νετανιάχου έχει έκτοτε διατάξει την επανεξέταση του καθεστώτος των ξένων αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν πτήσεις προς το Ισραήλ.

Μια αυστραλιανή αντιτρομοκρατική μονάδα, αποτελούμενη από διάφορες υπηρεσίες, διερευνά τυχόν δεσμούς του συγκυβερνήτη με την Αυστραλία, καθώς ο ίδιος είχε φοιτήσει παλαιότερα στο Πανεπιστήμιο RMIT στη Μελβούρνη της Βικτώριας. Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε εκεί πριν από περίπου μία δεκαετία.

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