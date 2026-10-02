Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πιλότος της flydubai να επιχείρησε τρομοκρατική επίθεση, καθώς μαρτυρίες τον περιγράφουν ως ριζοσπάστη ισλαμιστή που επηρεάστηκε από εξτρεμιστές ιεροκήρυκες.

Η επικρατούσα εκτίμηση της έρευνας υποδεικνύει ότι η επίθεση ενδέχεται να ήταν προσχεδιασμένη από τρομοκρατική οργάνωση ή κρατικό παράγοντα, απαιτώντας σχολαστική προετοιμασία.

Οι αρχές διερευνούν αν ο πιλότος στόχευε σε συγκεκριμένες στρατηγικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε θετικά το ενδεχόμενο διασύνδεσης του δράστη με το Ιράν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι ο δράστης είχε υποστεί ριζοσπαστική ισλαμιστική κατήχηση κατά το παρελθόν.

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Αν και οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ο πιλότος από το Ομάν που προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος της flydubai, να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, η επικρατούσα εκτίμηση μεταξύ όσων συμμετέχουν στην έρευνα είναι ότι επρόκειτο για τρομοκράτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων του πιλότων και μελών του πληρώματος της flydubai, ο ίδιος περιγραφόταν ως ριζοσπάστης ισλαμιστής, ο οποίος αρνιόταν να έχει χειραψίες με γυναίκες και εξυμνούσε συχνά τον Αλλάχ.

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Η εφημερίδα Israel Hayom υποστηρίζει πως πληροφορήθηκε ότι οι εν λόγω μαρτυρίες ενισχύονται πλέον από τουλάχιστον μία προκαταρκτική έκθεση υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία υποδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια ο ύποπτος δράστης είχε επηρεαστεί από εξτρεμιστές ιεροκήρυκες στη χώρα καταγωγής του, οι οποίοι προωθούσαν την έννοια του «ιστισχάντ» (istishhad) — δηλαδή των επιθέσεων αυτοκτονίας που πραγματοποιούνται στο όνομα της θρησκείας και των στόχων της.

Η Israel Hayom είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η ανώτατη θρησκευτική αρχή του Ομάν, ο Μεγάλος Μουφτής Σεΐχης Αχμέντ μπιν Χαμάντ αλ-Χαλίλι, έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί κατά του Ισραήλ, έχει εκφράσει τη στήριξή του στην παλαιστινιακή «αντίσταση» μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 υπό την ηγεσία της Χαμάς και έχει ζητήσει τη λήψη δυναμικών μέτρων κατά του Ισραήλ.

Καθώς η τρομοκρατία θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο, οι ερευνητές εστιάζουν πλέον στο ερώτημα αν το περιστατικό ήταν έργο ενός μεμονωμένου δράστη ή μιας προσχεδιασμένης επιχείρησης που οργανώθηκε από ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση, ή ακόμα και από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο δράστης θα είχε στρατολογηθεί ειδικά για την αποστολή, θα είχε προσληφθεί στην flydubai πριν από εννέα μήνες, θα είχε εδραιώσει τη θέση του στην αεροπορική εταιρεία και θα είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του προτού εκτελέσει τις εντολές των καθοδηγητών του. Η flydubai είναι μία από τις δύο αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που εξυπηρετούν το Ισραήλ.

Πηγή από τον χώρο των υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι αυτή η εκδοχή κρίνεται πιο πιθανή από το σενάριο του μεμονωμένου δράστη (μοναχικού λύκου) λόγω της εκτεταμένης προετοιμασίας που θα απαιτούνταν για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας επίθεσης.

«Ένας μεμονωμένος δράστης συνήθως εκμεταλλεύεται μια τυχαία ευκαιρία και σχεδιάζει βραχυπρόθεσμα», δήλωσε η πηγή. «Εδώ, εφόσον ευσταθεί αυτή η εκδοχή, μιλάμε για σχολαστικό και εξελιγμένο σχεδιασμό που κατάφερε να εντοπίσει ένα κενό ασφαλείας».

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Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζεται είναι το σημείο όπου σκόπευε ο πιλότος να ρίξει το αεροσκάφος. Μια πιθανότητα είναι ότι σκόπευε απλώς να ρίξει το αεροπλάνο κάπου στην έρημο της Ιορδανίας, προς την οποία κατευθυνόταν το σκάφος κατά τη διάρκεια της φερόμενης απόπειρας αεροπειρατείας. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι σκόπευε να πλήξει κάποιον στρατηγικό στόχο, σε μια επίθεση που θα προσομοίαζε με εκείνες της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των πιθανών στόχων που εξετάζονται περιλαμβάνονται μια αμερικανική αεροπορική βάση που βρίσκεται κατά μήκος της διαδρομής πτήσης ή ισραηλινές εγκαταστάσεις, όπως ο πυρηνικός σταθμός κοντά στη Ντιμόνα ή μια βάση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται, ωστόσο, για μια υπόθεση που απαιτεί περαιτέρω τεκμηρίωση, και μόνο η ανάκριση του πιλότου –ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τρομοκρατική δράση– είναι πιθανό να ρίξει φως στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την Πέμπτη το ενδεχόμενο ο πιλότος της flydubai να διατηρούσε δεσμούς με το Ιράν. Όταν ερωτήθηκε εάν είχε λάβει ενημέρωση που να υποδεικνύει μια τέτοια διασύνδεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα ότι η απάντηση, με βάση όσα ακούω, είναι ναι, αλλά εργαζόμαστε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή».

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Οι δηλώσεις του Τραμπ προστίθενται στα στοιχεία της έρευνας που εξετάζει αν ο πιλότος έδρασε μόνος του ή αν είχε διασυνδέσεις με εξωτερικό παράγοντα. Ο πρόεδρος τόνισε, ωστόσο, ότι το ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες στις οποίες βασίστηκαν τα σχόλιά του.

Ο δε Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφερόμενος στο προφίλ του δράστη ανέφερε ότι έχει υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση».

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