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Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης στον κόσμο αποκτά μια διαφορετική, πιο… παιχνιδιάρικη μορφή. Το διάσημο «Φιλί» του Γκούσταβ Κλιμτ μετατρέπεται σε σετ Lego 4.000 κομματιών, δίνοντας στους λάτρεις της τέχνης και των κατασκευών τη δυνατότητα να αναδημιουργήσουν το εμβληματικό έργο.

Η νέα δημιουργία αποτελεί προϊόν συνεργασίας με το Μουσείο Μπελβεντέρε της Βιέννης, όπου εκτίθεται ο αυθεντικός πίνακας. Το σετ ανήκει στη σειρά Lego Art και έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου, από τις έντονες χρυσές αποχρώσεις και τα περίτεχνα μοτίβα μέχρι την ανάγλυφη υφή που παραπέμπει στον αρχικό πίνακα.

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Με περίπου 4.000 κομμάτια και διαστάσεις περίπου 60 επί 54 εκατοστά, το Lego «Φιλί» απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ως διακοσμητικό έργο τέχνης.

Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε από τον Γκούσταβ Κλιμτ την περίοδο 1907-1908 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της αυστριακής ζωγραφικής και του κινήματος της Βιεννέζικης Απόσχισης. Σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εκθέματα του Μουσείου Μπελβεντέρε και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης παγκοσμίως.