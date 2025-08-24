Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα (24/8) στο Ζεφύρι, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου, όταν δύο παρέες επιβαινόντων σε διαφορετικά οχήματα πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων και την εμπλοκή της Αστυνομίας σε εκτεταμένες έρευνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβάτες ενός ΙΧ προσέγγισαν δεύτερο όχημα και, ασκώντας σωματική βία στους τρεις επιβαίνοντες, αφαίρεσαν τιμαλφή και προσωπικά έγγραφα. Στη συνέχεια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά μέσα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και στο Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου, ενώ ενημερώθηκε και το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικότητας Ζεφυρίου (Τ.Δ.Ε.Ε.), που έχει αναλάβει την προανάκριση.

Έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις στην περιοχή, άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν και συνέλαβαν έναν εκ των υπόπτων, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την παθούσα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.