Ανακοινώθηκαν οι τέσσερις βασικές πρωταγωνίστριες της φιλόδοξης παραγωγής του βραβευμένου με Όσκαρ Σαμ Μέντες με προσωρινό τίτλο «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», που θα κυκλοφορήσουν στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2028.

Η Μία ΜακΚένα-Μπρους θα υποδυθεί την Μορίν Κοξ, η Σίρσα Ρόναν τη Λίντα Ίστμαν ΜακΚάρτνεϊ, η Άννα Σαουάι -που γνωρίσαμε από τη βραβευμένη σειρά «Shōgun»- τη Γιόκο Όνο και η Έιμι Λου Γουντ την Πάτι Μπόιντ. Οι τέσσερις γυναίκες οι οποίες υπήρξαν σύζυγοι και μούσες, αποτέλεσαν κομβικά πρόσωπα στην ιστορία των θρυλικών Beatles, όπως αναφέρει ο Guardian.

Advertisement

Advertisement

New casting announced for The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



Mia McKenna-Bruce will star as Maureen (Cox) Starkey

Saoirse Ronan will star as Linda (Eastman) McCartney

Anna Sawai will star as Yoko Ono

Aimee Lou Wood will star as Pattie Boyd



In… pic.twitter.com/kTZzmG7goK — Sony Pictures (@SonyPictures) October 31, 2025

Η Κοξ γνώρισε τον Ρίνγκο Σταρ το 1962, όταν ήταν 15 ετών και μαθητευόμενη κομμώτρια, την εποχή που η μπάντα εμφανίζονταν στο Cavern Club του Λίβερπουλ. Παντρεύτηκαν το 1965 και χώρισαν δέκα χρόνια αργότερα.

Η Ίστμαν η οποία ήταν φωτογράφος γνώρισε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 1967. Μετά τον γάμο τους το 1969 εντάχθηκε στο συγκρότημα Wings, το οποίο σχημάτισε ο ΜακΚάρτνεϊ μετά τη διάλυση των Beatles. Η Ίστμαν εμφανιζόταν τακτικά στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό της το 1998».

Η Γιόκο Όνο γνώρισε τον Τζον Λένον το 1966. Παντρεύτηκαν το 1969, μετά το διαζύγιο του Λένον από την πρώτη του σύζυγο Σίνθια και έμειναν μαζί μέχρι τη δολοφονία του το 1980.

Η Πάτι Μπόιντ, επιτυχημένο μοντέλο, γνώρισε τον Τζορτζ Χάρισον το 1964 στα γυρίσματα της ταινίας «A Hard Day’s Night». Παντρεύτηκαν το 1966 και πήραν διαζύγιο το 1977 ενώ η Πάτι είχε ήδη γίνει η μούσα του Έρικ Κλάπτον (Eric Clapton), εμπνέοντας τον να γράψει ένα από τα πιο διάσημα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών, το ‘Layla’».

The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, directed by Sam Mendes.



Harris Dickinson (John Lennon)

Paul Mescal (Paul McCartney)

Barry Keoghan (Ringo Starr)

Joseph Quinn (George Harrison)



In theatres April 2028. #TheBeatlesFourFilmCinematicEvent pic.twitter.com/mREL0nPcfC — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

«Η Μορίν, η Λίντα, η Γιόκο και η Πάτι είναι τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες – και είμαι ενθουσιασμένος που καταφέραμε να πείσουμε τέσσερις από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες που εργάζονται στον κινηματογράφο σήμερα να συμμετάσχουν σε αυτή την εκπληκτική περιπέτεια» ανέφερε ο Μέντες σε δήλωσή του.

Ο Σαμ Μέντες, όπως έχει ανακοινωθεί, ετοιμάζει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες μυθοπλασίας, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος του συγκροτήματος. Ο Πολ Μέσκαλ θα υποδυθεί τον ΜακΚάρτνεϊ, ο Χάρις Ντίκινσον θα είναι ο Λένον, ο Μπάρι Κίογκαν θα έχει το ρόλο του Ringo Starr και ο Τζόζεφ Κουίν θα ενσαρκώσει τον Χάρισον. Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2028.