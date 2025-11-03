Το Netflix κάνει σειρά για τους Κένεντι, τους «royals» των ΗΠΑ. Το σενάριο βασίζεται στο δίτομο έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ, καθηγητή Ιστορίας στο Χάρβαρντ, Φρέντρικ Λόγκεβαλ «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» (2020), το οποίο οι The Times του Λονδίνου ανακήρυξαν «βιογραφία της χρονιάς».

Πρωταγωνιστής είναι ο Μάικλ Φασμπέντερ, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον δαιμόνιο πατριάρχη της οικογένειας, Τζόζεφ Πάτρικ Κένεντι τον πρεσβύτερο (1888-1969). Η παραγωγή θα «εξερευνήσει τους θριάμβους και τις τραγωδίες της οικογένειας Κένεντι», με την αφήγηση να εκκινεί πολύ πριν ο Τζον Φ. Κένεντι γίνει ένοικος του Λευκού Οίκου.

Η πρώτη σεζόν τοποθετείται στη δεκαετία του 1930 και καταγράφει τη ζωή του Τζόζεφ, της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, ανάμεσά τους και του ανήσυχου δεύτερου γιου τους, Τζακ, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από τη σκιά του golden boy μεγαλύτερου αδελφού του.

Αναζητώντας τον «πραγματικό» JFK

Γεννημένος το 1917 στους κόλπους μίας πολυμελούς ιρλανδοαμερικανικής οικογένειας που συγκαταλεγόταν ήδη στις πλουσιότερες της Βοστόνης, ο Τζον Κένεντι γνώριζε από μικρός τι σημαίνει φιλοδοξία.

Ο νεότερος εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εδραίωσε τη θέση του ως μία από τις μυθικές μορφές της αμερικανικής ιστορίας. Και παρότι οι αγιογραφικές απεικονίσεις για τη γοητεία του, οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις και οι αντιπαραθέσεις όσον αφορά την πολιτική του κληρονομιά δεν έπαψαν να απασχολούν τον Τύπο και τη βιβλιογραφία τις δεκαετίες που ακολούθησαν τον πρόωρο θάνατό του, «οι αφηγήσεις αποτυγχάνουν να αποδώσουν την πλήρη εικόνα του ανδρός», όπως αναφέρεται στη σύνοψη της έκδοσης.

Οι Κένεντι, η δυναστεία που ανέδειξε τον 35ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και έναν γερουσιαστή της Νέας Υόρκης και υποψήφιο πρόεδρο -που και οι δύο δολοφονήθηκαν– γνώρισαν όντως τη δόξα και την απώλεια σε εξίσου μεγάλες δόσεις. Οι αναφορές στην περίφημη «κατάρα των Κένεντι» ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, όταν ο γιος του προέδρου, Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχασε τη ζωή του μαζί με τη σύζυγό του και την κουνιάδα του σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό διαθέτουμε σε αμερικανική μυθολογία – κάτι ανάμεσα σε Σαίξπηρ και Τόλμη και Γοητεία. Όμως η εντυπωσιακή, πολυεπίπεδη βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ αποκαλύπτει τις ανθρώπινες φιλοδοξίες και τα βάρη πίσω από τον μύθο, φωτίζοντας όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς οκτώ επεισοδίων, Σαμ Σο.

Ακόμη μία σειρά για τους Κένεντι

Δεν είναι η μοναδική ωστόσο, τηλεοπτική παραγωγή για τους Κένεντι. Στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, ο Ράιαν Μέρφι ανακοίνωσε το «American Love Story» -στην παράδοση των «American Horror Story» και «American Crime Story».

Το «American Love Story» θα αφηγηθεί την ιστορία του Τζον Κένεντι Τζούνιορ και της συζύγου του Καρολίν Μπεσέτ – τον έρωτα, τον γάμο και τον τραγικό τους θάνατο όταν συνετρίβη το ιδιωτικό τους αεροσκάφος. Τη Τζάκι Κένεντι Ωνάση θα ενσαρκώσει η Ναόμι Γουότς και την Καρολάιν Κένεντι, αδελφή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ η Γκρέις Γκάμερ, κόρη της Μέριλ Στριπ. Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι θα υποδυθούν δύο νέα πρόσωπα, ο Πολ Άντονι Κέλι και η Σάρα Πίτζον.

Με πληροφορίες από Cnn.com