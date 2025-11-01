Το πρώτο τρέιλερ του «Scream 7», του διάσημου franchise τρόμου, δόθηκε στη δημοσιότητα επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Νεβ Κάμπελ στον ρόλο της Sidney Prescott.

«Όταν ένας νέος δολοφόνος με τη μάσκα του Ghostface εμφανίζεται στην ήσυχη πόλη όπου η Sidney έχει χτίσει μια νέα ζωή, οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα καθώς η κόρη της (Ιζαμπέλ Μέι) γίνεται ο επόμενος στόχος. Αποφασισμένη να προστατεύσει την οικογένειά της, η Sidney πρέπει να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του παρελθόντος της για να βάλει ένα τέλος στο αιματοκύλισμα μια για πάντα», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Ο δημιουργός του franchise Κέβιν Γουίλιαμσον επιστρέφει επίσης, όχι μόνο ως σεναριογράφος μαζί με τον Γκάι Μπάσικ αλλά και ως σκηνοθέτης για πρώτη φορά σε ταινία «Scream».

Η ιστορία βασίζεται σε ιδέα των Τζέιμς Βάντερμπιλτ και Μπάσικ του συγγραφικού διδύμου πίσω από το επιτυχημένο «Scream VI» του 2023, το οποίο διαδραματιζόταν στη Νέα Υόρκη και ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 166 εκατομμύρια δολάρια.

Στο καστ επιστρέφει και η Κόρτνεϊ Κοξ μαζί με τους Ντέιβιντ Αρκέτ, Τζάσμιν Σαβόι Μπράουν και Μέισον Γκούντινγκ.

Το «Scream 7» θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 27 Φεβρουαρίου 2026, τριάντα χρόνια μετά την προβολή της πρώτης ταινίας.

Το πρώτο «Scream» (1996) αναβίωσε το είδος του slasher, που είχε αρχίσει να φθίνει μετά τα ‘80s. Η πρώτη σκηνή με τη Ντρου Μπάριμορ, που υποδύεται μια μαθήτρια λυκείου, η οποία δέχεται ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα ενώ είναι μόνη στο σπίτι (ένα τηλεφώνημα που καταλήγει σε εφιάλτη) θεωρείται από τις πιο διάσημες εναρκτήριες σκηνές στην ιστορία των ταινιών τρόμου.