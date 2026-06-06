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Περισσότερα από 240 σχέδια του Τζόν Λένον, τα οποία είχα δημιουργηθεί για ένα βίντεο κλιπ των Beatles, τη δεκαετία του 1960, ανακαλύφθηκαν και εκτίθενται για πρώτη φορά στο μουσείο του θρυλικού συγκροτήματος στο Λίβερπουλ.

Η συλλογή των πολύχρωμων σχεδίων είχε προκύψει σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Στίβεν Βερόνα και καθένα από αυτά περιλαμβάνει μία λέξη από τη μεγάλη επιτυχία των Beatles του 1964, «I Feel Fine». Όταν τοποθετήθηκαν σε σωστή σειρά, τα καρέ αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, με τίτλο «She Said So», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο μουσικό βίντεο κλιπ στην ιστορία.

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Τα σχέδια ήρθαν ξανά στο φως σε δημοπρασία στο Λονδίνο, όπου εντοπίστηκαν από τον ειδικό σε αντικείμενα ποπ κουλτούρας Τζόζεφ Ρόμπερτ Ο’Ντόνελ, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως την αξία τους. Πριν από περίπου έξι δεκαετίες, τα έργα αυτά είχαν προκύψει εντελώς τυχαία. «Αρχίσαμε απλώς να κάνουμε σκίτσα», είχε αναφέρει ο Βερόνα, περιγράφοντας τη στιγμή που συνάντησε τον Λένον σε ένα κλαμπ του Λονδίνου και οι δύο τους άρχισαν να ζωγραφίζουν αυθόρμητα πάνω σε ένα τραπεζομάντηλο.

«Πρότεινα να δημιουργήσουμε μια μικρή ταινία με αυτά», είχε δηλώσει επίσης. Λίγους μήνες αργότερα, ο Λένον συνάντησε τον καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη, όπου και ολοκλήρωσαν το πρότζεκτ.

H επιτυχία του βίντεο ήταν τέτοια που προβλήθηκε σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου αλλά και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, ενώ απέσπασε αρκετά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το CINE Golden Eagle. Το αυθεντικό φιλμ φυλάσσεται σήμερα στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Βερόνα κράτησε στην κατοχή του τα πρωτότυπα σχέδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρέδωσε ολόκληρη τη συλλογή στον οίκο Christie’s της Νέας Υόρκης το 2000, όπου πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 58.750 δολαρίων, με τα έργα να διασκορπίζονται στη συνέχεια σε διαφορετικούς συλλέκτες.

Τα σχέδια που εκτίθενται σήμερα περιλαμβάνουν φράσεις όπως «baby says she’s mine» και «in love with her», καθώς και δύο ξεχωριστά έργα για τις λέξεις «and» και «I», ενώ η έκθεση στο Μουσείο των Beatles θα έχει διάρκεια τριών μηνών.

Με πληροφορίες από BBC, artnet