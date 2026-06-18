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Ο Σερ Μικ Τζάγκερ και η αρραβωνιαστικιά του Μέλανι Χάμρικ έκλεψαν την παράσταση κατά τις αφίξεις διάφορων διασημοτήτων στο καλοκαιρινό πάρτι του Μουσείου Βικτόρια και Άλμπερτ στο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης, καθώς αστέρια από τη μουσική, τη μόδα, τον κινηματογράφο και τις τέχνες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την 10η επέτειο της εκδήλωσης.

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones φαινόταν ιδιαίτερα κεφάτος καθώς πόζαρε με την 38χρονη Χάμρικ στην ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο V&A στο Σάουθ Κένσινγκτον.

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Μαζί τους παρευρέθηκαν διάσημα πρόσωπα, όπως οι Sir Bob Geldof, Ellie Goulding, Maya Jama, Zawe Ashton, CMAT και David Furnish.

Επίσης, εκεί ήταν οι Eve, Olly Alexander, Sadie Soverall, Edie Campbell, Isabella Wei, Anaïs Gallagher, Munroe Bergdorf, Jamie Lloyd και ο σχεδιαστής Foday Dumbuya.

Ο Τζάγκερ και η πρώην χορεύτρια του American Ballet Theatre, Χάμρικ, συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα παρασκήνια μιας συναυλίας των Rolling Stones στο Τόκιο το 2014.

Αφού κράτησαν τη σχέση τους σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καλωσόρισαν τον γιο τους, Deveraux Octavian Basil Jagger, το 2016 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους νωρίτερα φέτος.

Η εμφάνιση έρχεται καθώς ο Τζάγκερ υπαινίχθηκε ότι οι Rolling Stones θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε περιοδείες το 2027 για την υποστήριξη του επερχόμενου 25ου στούντιο άλμπουμ τους, Foreign Tongues, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.

Μιλώντας στην εκπομπή Sunday TODAY στις ΗΠΑ, είπε: «Θα ήθελα πολύ. Το θέλω πραγματικά. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω.

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«Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου».

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