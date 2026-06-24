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Τη διακοπή της απεργίας πείνας ανακοίνωσαν οι Αριστοτέλης Χαντζής και Suzon Doppagne, έπειτα από πολυήμερη κινητοποίηση που είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ιδιαίτερα λόγω της σοβαρής κατάστασης της υγείας του πρώτου.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, γεγονός που είχε εντείνει τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη διαλόγου.

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Την απόφαση των δύο απεργών γνωστοποίησαν μέλη της κοινότητας των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Σύνταγμα. Όπως επισημάνθηκε, η λήξη της απεργίας πείνας δεν σηματοδοτεί και το τέλος των διεκδικήσεων, καθώς ο αγώνας της κοινότητας θα συνεχιστεί με διαφορετικές μορφές κινητοποίησης.

Νωρίτερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων ενέκρινε κατά πλειοψηφία ψήφισμα με το οποίο ζητά αφενός την προσωρινή διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής και αφετέρου την αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά των κατοίκων των Προσφυγικών.

Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη από τον Απρίλιο ζητήσει την ανάληψη πρωτοβουλιών διαλόγου από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια, με στόχο την εξεύρεση συναινετικών λύσεων για την αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων, την ανάπλαση της περιοχής και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης για τους σημερινούς κατοίκους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ζωή του απεργού πείνας βρέθηκε σε οριακό σημείο, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει απώλεια ανθρώπινης ζωής εξαιτίας μιας τέτοιας κινητοποίησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδίκασε επίσης την πρόσφατη επίθεση στην οικία του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το ζήτημα.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται λόγος για την ανάγκη αποφυγής πρακτικών επίδειξης ισχύος και οποιασδήποτε βίαιης παρέμβασης, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι εκατοντάδες ευάλωτοι πολίτες που διαμένουν στα Προσφυγικά πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινωνική ευαισθησία και προστασία.

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Ο Δήμος Αθηναίων κάλεσε εκ νέου την κυβέρνηση, την Περιφέρεια Αττικής και την κοινότητα των Προσφυγικών να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να αναζητηθεί μια κοινά αποδεκτή λύση που θα δώσει τέλος στην αντιπαράθεση.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με τη στήριξη των παρατάξεων «Αθήνα ΤΩΡΑ» και «Ανοιχτή Πόλη». Κατά τάχθηκαν οι παρατάξεις «Αθήνα Ψηλά», «Η Αθήνα ΜΑΣ» και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Δήμος Γιώτης και Γιάννα Μπέττυ, ενώ αποχή δήλωσαν οι παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας», «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα» και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Τεντόμας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένα πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης της κρίσης, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για την έναρξη διαλόγου και την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για το μέλλον της περιοχής των Προσφυγικών.

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