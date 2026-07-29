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Σε νέα φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή παρασύροντας την τιμή του πετρελαίου ξανά προς τα επάνω.

Αυτό καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ ακολούθησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ.

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Στις ασιατικές συναλλαγές, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 4,11%, στα 82,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχυόταν κατά 4,27%, στα 87,68 δολάρια το βαρέλι, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχε σημειώσει τις προηγούμενες ημέρες μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης.

Την ανοδική εικόνα ενίσχυσαν και τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα αργού. Σύμφωνα με το American Petroleum Institute, τα αποθέματα στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, ένδειξη ότι η αγορά παραμένει σφιχτή σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τόσο τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα όσο και τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τη μάχη κατά του πληθωρισμού.