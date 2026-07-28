Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παρά τη διεθνή τάση, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας σημαντικά τους καταναλωτές.

Η κυβερνητική ανακοίνωση για πρόσθετη ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τιμές των πρατηρίων.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ακριβές χρεώσεις κατά την έναρξη των θερινών τους διακοπών, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να εξετάσουν τη διαφορά τιμών.

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Η διεθνής αγορά πετρελαίου αρχίζει να αναπνέει μετά την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Brent ( Βόρεια Θάλασσα): 84,8–84,9 δολάρια/βαρέλι , με πτώση περίπου 1,2% σήμερα.

, με πτώση περίπου σήμερα. WTI ( ΗΠΑ): 81,1–81,2 δολάρια/βαρέλι , επίσης σε πτωτική πορεία.

, επίσης σε πτωτική πορεία. Φυσικό αέριο (ευρωπαϊκές αγορές): παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού, αλλά έχει αποκλιμακωθεί από τα πρόσφατα υψηλά μετά την ύφεση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Κι όμως, αυτή η σημαντική πτώση δεν έχει περάσει στις ελληνικές αντλίες.

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Αντίθετα, οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν τιμές που δεν δικαιολογούνται από τη σημερινή εικόνα των διεθνών αγορών. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και στην Αθήνα υπάρχουν πρατήρια που πωλούν την απλή αμόλυβδη έως 2,049 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2,033 ευρώ το λίτρο.

Αν αυτές είναι οι τιμές στην πρωτεύουσα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τι συμβαίνει στα νησιά, όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει ακόμη περισσότερο, με τις χρεώσεις να διαμορφώνονται σε επίπεδα που επιβαρύνουν τόσο τους κατοίκους όσο και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του καλοκαιριού.

Ακριβότερες διακοπές με το… καλημέρα

Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Χιλιάδες οικογένειες εγκαταλείπουν αυτές τις ημέρες τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις θερινές τους διακοπές και βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ακόμη δυσβάσταχτο κόστος. Εκτός από τα διόδια, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τις αυξημένες τιμές στη διαμονή, καλούνται να πληρώσουν και πανάκριβα καύσιμα, γεγονός που ανεβάζει αισθητά το συνολικό κόστος κάθε οδικού ταξιδιού.

Πού είναι η έκπτωση των 15 λεπτών στο ντίζελ;

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα πρόσθετη ενίσχυση, ώστε η συνολική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης να φτάσει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτή η ελάφρυνση δεν έχει αποτυπωθεί στις τιμές που βλέπουν οι οδηγοί στις αντλίες. Αντίθετα, το ντίζελ εξακολουθεί να κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, απορροφώντας ουσιαστικά κάθε κυβερνητική παρέμβαση.

Η γνωστή ελληνική… καθυστέρηση

Για ακόμη μία φορά επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει στις διεθνείς αγορές, οι αυξήσεις περνούν σχεδόν αμέσως στις ελληνικές αντλίες. Όταν όμως οι διεθνείς τιμές υποχωρούν, η αποκλιμάκωση μοιάζει να χάνεται κάπου στη διαδρομή μέχρι τον καταναλωτή. Και αυτό είναι το ερώτημα που οφείλουν να απαντήσουν τόσο η αγορά όσο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί: γιατί ο Έλληνας οδηγός συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα καύσιμα, την ώρα που το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές ακολουθεί καθοδική πορεία.