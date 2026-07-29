Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει σύντομα έως και 400 κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα, ενισχύοντας την άμυνά του εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αγορά αξίας 60-70 εκατομμυρίων δολαρίων αφορά συστήματα τύπου QW-12 και FN-16, τα οποία θα συμβάλουν στην προστασία στρατηγικών υποδομών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μέσω της εταιρείας Zhongqing Baoshang International Investment, η οποία λειτούργησε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Τεχεράνης και του Κινέζου προμηθευτή.

Τα φορητά αυτά συστήματα επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη και μετακίνηση των δυνάμεων αεράμυνας, καθιστώντας τις λιγότερο ευάλωτες σε εχθρικά πλήγματα ακριβείας.

Παρά τις αναφορές για τη μεταφορά του οπλισμού μέσω Πακιστάν, οι πακιστανικές αρχές διέψευσαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαδικασία παράδοσης των συστημάτων.

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Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει εντός των επόμενων εβδομάδων την πρώτη παρτίδα από έως και 400 κινεζικής κατασκευής φορητά συστήματα εκτόξευσης αντιαεροπορικών πυραύλων, όπως δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της συμφωνίας, καθώς η χώρα ενισχύει την άμυνά της εν μέσω της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αγορά, αξίας 60-70 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γνωστές προσπάθειες της Τεχεράνης για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς μετά την έναρξη της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ – γεγονότα που ανέδειξαν κενά στην ικανότητα του Ιράν να προστατεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές.

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Η σύμβαση αφορά την αγορά 300 έως 400 φορητών συστημάτων αεράμυνας (MANPADS), συμπεριλαμβανομένων των κινεζικής κατασκευής πυραύλων QW-12 και FN-16, σύμφωνα με τις πηγές.

Η συμφωνία υπογράφηκε με την Zhongqing Baoshang International Investment, μια εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία —όπως ανέφεραν οι πηγές— λειτούργησε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της ιρανικής πλευράς και του Κινέζου προμηθευτή.

Ανάγκη για επανεξοπλισμό μετά από μήνες πολέμου

Οι πηγές μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε: «Οι σχετικές αναφορές είναι εντελώς αβάσιμες. Η Κίνα διαδραματίζει σταθερά ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Ο όμιλος Zhong Qing Bao Shang Group, με έδρα το Πεκίνο —μητρική εταιρεία της Zhongqing Baoshang International Investment— δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη.

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Το Ιράν χρειάζεται επανεξοπλισμό μετά από μήνες συγκρούσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα προγράμματα πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και αεράμυνας της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά εξαπολύοντας μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Η σύγκρουση ανέδειξε την πρόκληση της υπεράσπισης σταθερών στρατιωτικών και στρατηγικών εγκαταστάσεων απέναντι σε προηγμένα αεροσκάφη και όπλα ακριβείας.

Η Ουάσινγκτον ανέστειλε ξαφνικά τους βομβαρδισμούς δύο εβδομάδων το Σάββατο, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν να τερματίσουν την πεντάμηνη σύγκρουση, η οποία θεωρητικά βρίσκεται σε κατάσταση εκεχειρίας από τον Απρίλιο. Στο μεταξύ τη νύχτα ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν στόχους φιλοιρανικής οργάνωσης στο Ιράκ, το Ιράν ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε τρία τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.

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Η παράδοση εκατοντάδων MANPADS θα επεκτείνει σημαντικά το απόθεμα όπλων αεράμυνας μικρής εμβέλειας του Ιράν και θα υπογραμμίσει πώς εμβαθύνονται οι στρατιωτικοί δεσμοί με την Κίνα.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι, παρόλο που η συμφωνία είχε υπογραφεί, τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που συμφωνήθηκε από τα μέρη, οι παραδόσεις θα γίνονται αρχικά αεροπορικώς από το Ουρούμκι στη δυτική Κίνα και στη συνέχεια θα διαμετακομίζονται μέσω Πακιστάν στο Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες δεν διευκρίνισαν εάν οι μεταφορές θα πραγματοποιηθούν αεροπορικώς ή οδικώς.

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Η στρατιωτική υπηρεσία δημοσίων σχέσεων του Πακιστάν, ISPR, δήλωσε: «Οι εικασίες για εμπλοκή του Πακιστάν στην προμήθεια όπλων αεράμυνας στο Ιράν από την Κίνα είναι απολύτως κατασκευασμένες και ψευδείς». Ένας εκπρόσωπος του πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Κίνα και Ιράν εξετάζουν χερσαίες οδούς μεταφοράς

Αν και το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και ραντάρ, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν τη σημασία των φορητών συστημάτων αεράμυνας.

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Τα συστήματα αυτά είναι σημαντικά καθώς μπορούν να διασπαρούν γρήγορα, να χειριστούν από μικρές ομάδες και να μετακινούνται συχνά, καθιστώντας τα λιγότερο ευάλωτα σε σύγκριση με τις σταθερές συστοιχίες αεράμυνας.

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Ευρωπαϊκή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι οι αρχές ήταν ενήμερες για διάφορες συμβάσεις υπό συζήτηση που αφορούσαν την πιθανή πώληση στο Ιράν φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων (MANPADS) της σειράς QW, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων QW-12, QW-18 και QW-19. Μια δεύτερη πηγή ασφαλείας, στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι το Ιράν επιδίωκε την αγορά πυραύλων QW-12 και QW-18, ωστόσο δεν υπήρχε ενημέρωση ότι είχε ήδη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία.

Τα συστήματα QW-12 και FN-16 είναι φορητά (εκτοξευόμενα από τον ώμο) πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος, καθοδηγούμενα με υπέρυθρη ακτινοβολία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αναχαίτιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων και drones που πετούν σε χαμηλό υψόμετρο.

Η κινητικότητά τους επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξή τους γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλες ευαίσθητες τοποθεσίες.

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Οι αναλυτές αμυντικών θεμάτων θεωρούν το QW-12 λιγότερο ικανό σε σχέση με τις νεότερες εκδόσεις της σειράς QW, όπως τα QW-18 και QW-19, ωστόσο επισημαίνουν ότι τα συστήματα αυτά μπορούν να παρέχουν ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας μικρής εμβέλειας έναντι drones και στόχων που κινούνται σε χαμηλό υψόμετρο.