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Ο ίδιος υποστήριξε ότι το νέο πολιτικό σχήμα στοχεύει στη νίκη στις επόμενες εκλογές και όχι απλώς στην έκφραση διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες σε συσπείρωση για την κάλυψη του πολιτικού κενού που υφίσταται στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.

Τσίπρας άσκησε κριτική σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες λειτουργούν ως συμπληρωματικά στοιχεία και στερούνται της βούλησης για διακυβέρνηση.

Τέλος, έστειλε μήνυμα στήριξης στην Κύπρο, συνδέοντας τον πατριωτισμό με την υπεύθυνη επίλυση των κρίσιμων εθνικών και κοινωνικών ζητημάτων.

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Μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης και διεκδίκησης της πρωτιάς έστειλε από τη Λευκωσία ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κλείνοντας τις εργασίες της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) επιχείρησε να παρουσιάσει το νέο πολιτικό εγχείρημα όχι ως έναν ακόμη χώρο διαμαρτυρίας, αλλά ως μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στα σενάρια περί επίσπευσης των εθνικών εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η πολιτική δυναμική υπέρ της ΕΛΑΣ έχει ήδη διαμορφωθεί και πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα αποτελέσει «περίπατο» για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μια ιδιαίτερα αμφίρροπη πολιτική μάχη.

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«Το μομέντουμ έχει ήδη δημιουργηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι, παρά τις εκτιμήσεις που διακινούνται για πιθανό αιφνιδιασμό μέσω πρόωρων εκλογών, η πραγματικότητα θα αποδειχθεί διαφορετική από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι στόχος της ΕΛΑΣ δεν είναι απλώς η καταγραφή εκλογικών ποσοστών ή η έκφραση διαμαρτυρίας, αλλά η κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας. «Πάμε για να νικήσουμε τις εκλογές και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής», τόνισε, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το νέο σχήμα το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε συσπείρωση των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών, υποστηρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ φιλοδοξεί να καλύψει το πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Όπως ανέφερε, επί σειρά ετών ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανιζόταν δημοσκοπικά χωρίς ισχυρό αντίπαλο και, αν υπήρχε ήδη μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας, δεν θα υπήρχε λόγος ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Αιχμές για τον προοδευτικό χώρο

Παράλληλα, άφησε αιχμές προς άλλες πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες έχουν μετατραπεί από αντίπαλο δέος της Δεξιάς σε «συμπληρωματική δύναμη», ενώ άλλες δείχνουν να μην ενδιαφέρονται για την προοπτική της διακυβέρνησης. «Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις τη βούληση να λερώσεις τα χέρια σου για να κυβερνήσεις», σημείωσε.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε την άποψη ότι η Αριστερά οφείλει να διεκδικεί την εξουσία και να μην αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση ως κάτι ξένο προς την πολιτική της ταυτότητα. Όπως είπε, χρειάζεται μια νέα, ισχυρή και σύγχρονη προοδευτική παράταξη, με σαφές κυβερνητικό σχέδιο και αξιόπιστη παρουσία στην κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, προχώρησε και σε μια δόση αυτοκριτικής για την προηγούμενη πολιτική διαδρομή του χώρου του, αναγνωρίζοντας ότι κατά περιόδους δόθηκε η εντύπωση πως «μοιάζει λίγο με τους αντιπάλους» του. «Πρέπει να είσαι έτοιμος να γίνεις εσύ ο ίδιος η αλλαγή που επιθυμείς», ανέφερε, επιχειρώντας να σηματοδοτήσει μια νέα πολιτική αφετηρία.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κοινωνικές ομάδες που, όπως είπε, αποτελούν τη βασική πολιτική και κοινωνική αναφορά της ΕΛΑΣ. Μίλησε για τους εργαζόμενους, τους μη προνομιούχους, τους πολίτες που αισθάνονται αποκλεισμένοι από τα οφέλη της ανάπτυξης, αλλά και για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, υποστηρίζοντας ότι η στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων λειτουργεί τελικά προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Σχολιάζοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον λαϊκισμό, υποστήριξε ότι «δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα», εξηγώντας πως η ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και η αναζήτηση λύσεων για αυτά δεν μπορεί να ταυτίζεται με λαϊκιστικές πρακτικές. Παράλληλα, τόνισε ότι οι παραδοσιακές αξίες της Αριστεράς, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα και η ειρήνη, δεν χρειάζονται αλλαγή περιεχομένου, αλλά έναν νέο τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας προς την κοινωνία.

Μήνυμα στήριξης στην Κύπρο

Από τη Λευκωσία, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε και μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της όταν το ζητά. Παράλληλα, παρουσίασε τη δική του αντίληψη για τον πατριωτισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν εκφράζεται μέσα από συνθήματα ή συμβολικές κινήσεις, αλλά μέσα από την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών για τις επόμενες γενιές.

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Κλείνοντας την ομιλία του, υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας επιχείρησε να προωθήσει λύσεις σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα, κάνοντας ειδική αναφορά στο Μακεδονικό και το Κυπριακό, τα οποία χαρακτήρισε ζητήματα που απαιτούν πολιτικό θάρρος, υπευθυνότητα και στρατηγική προσέγγιση.