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Η απόφαση αυτή πηγάζει από την ανησυχία της πρωθυπουργού σχετικά με την πιθανή μείωση της δημοφιλίας της όσο παρατείνεται η παραμονή της στην εξουσία.

Τα πρόσφατα μικτά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών μείωσαν την πίεση προς την κυβέρνηση, καθώς η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να επιτύχει μια ευρύτερη πολιτική δυναμική.

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Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαχθούν οι επόμενες γενικές εκλογές στην Ιταλία ήδη από τον Απρίλιο του 2027, δηλαδή πολλούς μήνες πριν από τη νόμιμη προθεσμία που λήγει στο τέλος του 2027, σύμφωνα με πηγές που είναι ενημερωμένες για το θέμα.

Η Μελόνι ανησυχεί ότι το ποσοστό δημοφιλίας της ενδέχεται να μειωθεί όσο περισσότερο περιμένει στην εξουσία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο πρακτορείο Bloomberg, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

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Οι προηγούμενες εθνικές εκλογές στην Ιταλία έγιναν στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 και η τελευταία προσθεσμία για την διεξαγωγή των επόμενων εκλογών είναι στις 22 Δεκεμβρίου 2027.

«Σωσίβιο» για την σκληρή δεξιά οι δημοτικές εκλογές που έγιναν τον Μάιο

Στο μεταξύ, οι δημοτικές εκλογές στην Ιταλία στις 24–25 Μαΐου οδήγησαν σε ένα μικτό εκλογικό αποτέλεσμα και μείωσαν την πίεση που ασκούνταν στην πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι, καθώς η πρόσφατη ήττα του συνασπισμού της στο συνταγματικό δημοψήφισμα δεν μετατράπηκε σε ευρύτερη δυναμική για την αντιπολίτευση.

Η ψηφοφορία, η οποία κάλυψε λίγο πάνω από το 10% των δήμων της Ιταλίας, θεωρήθηκε ευρέως ως η πρώτη πολιτική δοκιμασία για τη συντηρητική κυβέρνηση μετά την ήττα στο δημοψήφισμα του Μαρτίου, σύμφωνα με ανάλυση του Euractiv.

Η προσοχή επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη Βενετία, όπου η κεντροαριστερά ήλπιζε ότι μια νίκη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια ευρύτερη πολιτική στροφή. Αντ’ αυτού, η κεντροδεξιά εξασφάλισε τη δημαρχία στον πρώτο γύρο, στερώντας από την αντιπολίτευση αυτό που είχε καταστεί η πιο σημαντική αναμέτρηση.

Σε άλλες περιοχές, η εικόνα παρέμεινε ανάμεικτη. Η κεντροαριστερά ανέκτησε την Πιστόια, το παραδοσιακό της προπύργιο στην Τοσκάνη, αλλά έχασε τη Ρέτζιο Καλαβρία, τερματίζοντας έτσι μια περίοδο άνω της δεκαετίας κατά την οποία η κεντροαριστερά είχε τον έλεγχο της νότιας αυτής περιοχής.

Η Μελόνι απάντησε με ειρωνεία, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επανειλημμένα προβλεπόμενη «κατάρρευση της κεντροδεξιάς» είχε για άλλη μια φορά «αναβληθεί για αύριο».