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Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης.

Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το βρέφος μετά την επείγουσα καισαρική τομή.

Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς δεν προκύπτει προγενέστερη εμπλοκή του ζευγαριού με τις αρχές.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ στο κέντρο της πόλης και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την επόμενη εβδομάδα.

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Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης σχηματίστηκε κατά του άνδρα που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στην Καλλιθέα.



Η απολογία του κατηγορουμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία μόλις ο φερόμενος ως δράστης αποχώρησε από το σπίτι. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

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Η κατάσταση της υγείας της δεν επέτρεψε στους αστυνομικούς να λάβουν άμεσα κατάθεση, με αποτέλεσμα οι πρώτες έρευνες να βασιστούν στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί όταν η γυναίκα μπορέσει να καταθέσει.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου κινούνταν πεζός. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον αναγνώρισαν, τον προσήγαγαν και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του. Η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή.

Συγκλονιστικές είναι και οι πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως ανέφερε, η 37χρονη, η οποία αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα όρασης, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην εφημερία του «Αττικόν», συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο, που ενημέρωσε τους γιατρούς για τα όσα είχαν προηγηθεί.

Η γυναίκα βρισκόταν περίπου στον έκτο και μισό μήνα της εγκυμοσύνης της και έφερε σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καισαρική τομή και χειρουργική επέμβαση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να σώσουν το βρέφος, όμως το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε.

Η 37χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, βιώνοντας μια ανείπωτη τραγωδία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η γυναίκα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και «κλαίει συνεχώς», αδυνατώντας να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστώσουν εάν είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά κακοποίησης που δεν είχαν καταγγελθεί.