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Σε καλή κατάσταση στην υγεία της βρίσκεται η 75χρονη γυναίκα που πήδηξε από το μπαλκόνι της διώροφης παλαιάς κατοικίας της στην Καλλιθέα, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής.

Η ηλικιωμένη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών. Είχε παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ έφερε και ένα ελαφρύ έγκαυμα στο μπράτσο της.

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Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:18 και εξαπλώθηκε γρήγορα, εγκλωβίζοντας τους δύο ενοίκους μέσα στο σπίτι. Η 75χρονη ιδιοκτήτρια, σε κατάσταση πανικού και προσπαθώντας να προστατευτεί από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς, βγήκε στο μπαλκόνι. Εκεί, ακολουθώντας τις οδηγίες των πυροσβεστών και των περαστικών που είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο, αποφάσισε να πηδήξει στο κενό.

Για τη διάσωσή της σχηματίστηκε μια «ανθρώπινη αλυσίδα». Η γυναίκα κατέληξε πάνω σε έναν νεαρό διανομέα, ο οποίος μαζί με πολίτες και πυροσβέστες κατάφερε να απορροφήσει την πτώση της. Από την πρόσκρουση ο διανομέας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 75χρονη μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο και τελικά νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

Λίγο αργότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τον 80χρονο σύζυγό της, ο οποίος είχε καταφέρει να βρει διέξοδο προς το πίσω μέρος του κτηρίου. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, για προληπτικούς λόγους, και είναι επίσης εκτός κινδύνου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς στο ισόγειο και στα γειτονικά κτίρια. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας εθελοντής πυροσβέστης υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ σε έναν ακόμη δόθηκε οξυγόνο.

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία της 75χρονης στο ERTnews, η οποία ανέφερε: «Να είναι καλά τα παιδιά που μου δίναν θάρρος από κάτω. Μου λέγανε ”Πήδα, πήδα” και έτσι πήδηξα».