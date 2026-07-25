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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7) στην περιοχή Γιαννάδες, στο κέντρο της Κέρκυρας, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ αναμένεται να συνδράμουν από αέρος και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL που εδρεύουν στο νησί.

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Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος του μετώπου ούτε για ενδεχόμενο κίνδυνο προς κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το corfutvnews.gr, νέα φωτιά – μετά τη χθεσινή – ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Λιβάδι του Ρόπα. Η φωτιά είναι σε άλλο σημείο από το χτεσινό που έκαψε 6 στρέμματα. Άμεσα έχουν σπεύσει οχήματα της ΠΥ και εθελοντές αλλά και τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL.