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Η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε την ενόχλησή της στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου, μετά από μήνυμα που έστειλε τηλεθεάτρια.

Συγκεκριμένα, η τηλεθάτρια ανέφερε σε μήνυμα της :« Καλό είναι να ενημερώνεσαι σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση».

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Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η μητρότητα δεν έχει επηρεάσει τον επαγγελματισμό ή την απόδοσή της, τονίζοντας πως παραμένει πλήρως ενημερωμένη για την επικαιρότητα, συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια συνέπεια και δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις της.

«Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Κι επίσης, ότι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω θεώ έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά.

Το να λέω την άποψή μου δεν θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα κι αν είμαι μάνα. Εντάξει; Συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου; Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μία άλλη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ κακό και πολύ επίκινδυνο σε κάποιες φάσεις», είπε η Ανθή Βούλγαρη.