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Η τηλεόραση είναι χώρος δύσκολος. Τον ξέρω από χέρι, από μέσα, πάρα πολλά χρόνια . Έχει πίεση, ανταγωνισμό, πρωινά ξυπνήματα, άγχος τηλεθέασης και πολλές φορές φήμες που τρέχουν πιο γρήγορα από την πραγματικότητα. Αυτές τις μέρες, οι φήμες ήθελαν την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να χωρίζουν τηλεοπτικά από τη νέα σεζόν. Οι ίδιοι, μέσα από τον αέρα του «Κοινωνία Ώρα MEGA», έδωσαν τη δική τους απάντηση, με τον τρόπο που τους χαρακτηρίζει: χωρίς ένταση, χωρίς δράματα, με χιούμορ και ευθύτητα.

Η Ανθή Βούλγαρη είπε ουσιαστικά πως δεν έχουν ακούσει κάτι τέτοιο και συμπλήρωσε τη φράση που τα λέει όλα: «Αν δεν μας χωρίσει η ζωή γενικότερα, μαζί θα είμαστε». Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αντιμετώπισε το θέμα με τη γνωστή του νηφαλιότητα, σημειώνοντας ότι τέτοιες κουβέντες και δημοσιεύματα υπάρχουν κάθε χρόνο.

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Με την Ανθή και τον Ιορδάνη είχα τη χαρά να συνεργαστώ όταν ήμουν στο ΔΣ του OPEN. Και θέλω να πω κάτι πέρα από τα τηλεοπτικά νούμερα, τις ζώνες και τις εκπομπές. Είναι δύο εξαιρετικοί χαρακτήρες. Συνάδελφοι με ήθος, ευγένεια, επαγγελματισμό και πραγματική αγάπη για τη δουλειά τους. Άνθρωποι που ξέρουν να σέβονται τον συνεργάτη, τον τηλεθεατή, την είδηση και την ομάδα πίσω από τις κάμερες.

Η επιτυχία τους δεν είναι τυχαία. Δεν στηρίζεται μόνο στη δημοσιογραφική εμπειρία του Ιορδάνη ή στη ζωντάνια και την αμεσότητα της Ανθής. Στηρίζεται κυρίως στη χημεία τους. Σε αυτό το τηλεοπτικό «μαζί» που δεν κατασκευάζεται εύκολα, δεν επιβάλλεται από κανένα κανάλι και δεν αντιγράφεται.

Γι’ αυτό και, προσωπικά, χαίρομαι όταν βλέπω συναδέλφους που αξίζουν να προχωρούν, να δικαιώνονται και να αγαπιούνται από το κοινό. Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αξίζουν κάθε προκοπή. Και μακάρι να συνεχίσουν μαζί, (αυτό θα γίνει), γιατί η καλή τηλεόραση χρειάζεται πρόσωπα που, πριν απ’ όλα, είναι καλοί άνθρωποι.