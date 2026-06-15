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Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνία και δημοσίευσε στα social media αρκετές φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή στιγμή. Το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε την απορία της σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, διερωτώμενη αν η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει παιδί.

«Ήταν πολύ όμορφη νύφη. Και ο γαμπρός ωραίο παλικάρι. Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη Μπάρκα;» αναρωτήθηκε η Ανθή Βούλγαρη. «Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος» συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, λέγοντας «Ό,τι κι αν είναι, να είναι ευτυχισμένοι. Βίον ανθόσπαρτον».

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Αξίζει να σημειωθεί πως, ακόμη και μία ημέρα μετά τον γάμο της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν αποχωρίστηκε το νυφικό της, επιλέγοντας να εμφανιστεί με αυτό στην παραλία. Το απόγευμα της Κυριακής, η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram, όπου μίλησε για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.



Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media ξεχωριστές στιγμές από τον γάμο της, ενώ αντίστοιχες αναρτήσεις έκαναν και αρκετοί από τους καλεσμένους που παρευρέθηκαν. Ανάμεσα στις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς ήταν όταν πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, το τραγούδι Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ της Βίκυ Μοσχολιού.

Το γαμήλιο γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν τη βραδιά και να διασκεδάζουν έντονα. Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στη Μεσσηνία για να τιμήσουν το ζευγάρι ήταν οι Μαρία Μπεκατώρου, Μαρία Καβογιάννη, Άρης Καβατζίκης, Θεοχάρης Ιωαννίδης, Αντρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Αννίτα Πάνια μαζί με τον Νίκο Κοκλώνη, η Νίκη Κεραμέως και η Μαρία Φραγκάκη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή λίγο πριν από το μυστήριο, όταν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη έως την εκκλησία, παραδίδοντάς τη έπειτα, μαζί με τους γονείς και τη γιαγιά της, στον γαμπρό.