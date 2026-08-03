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Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή της οργάνωσης «Let the Animals Live», η οποία αμφισβήτησε τη νομιμότητα της χρήσης άγριων ζώων στις φυλακές.

Οι ισραηλινές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει εργασίες εκσκαφής τάφρων και διέθεσαν σημαντικά κονδύλια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος ασφαλείας.

Η δικαστική διαταγή απαγορεύει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια μέχρι οι αρμόδιες αρχές να υποβάλουν την επίσημη απάντησή τους στο δικαστήριο τον Αύγουστο.

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Ένα ισραηλινό δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά το σχέδιο του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ να τοποθετήσει κροκόδειλους γύρω από τη φυλακή Κετζιότ στην έρημο Νεγκέβ του νότιου Ισραήλ, όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Οι ισραηλινές αρχές άρχισαν να σκάβουν τάφρους γύρω από ένα τμήμα της φυλακής όπου φιλοξενούνται Παλαιστίνιοι που έχουν συλληφθεί από τη Γάζα λόγω κατηγοριών για συμμετοχή στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με το σχέδιο του Μπεν-Γκβίρ, σε αυτά τα ορύγματα θα τοποθετηθούν κροκόδειλοι.

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BREAKING: An Israeli court has frozen far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir's plan to place crocodiles around Ketziot Prison, which holds Palestinian inmates, following a petition by animal rights group 'Let the Animals Live.'



🔴 More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/VvwaycK4jD — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 2, 2026

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN ανέφερε ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ εξέδωσε την προσωρινή διαταγή την Κυριακή το βράδυ, αφού η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων «Let the Animals Live» υπέβαλε αίτηση κατά του σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ.

Ο δικαστής Αβραάμ Ρούμπιν απαγόρευσε στις αρχές να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει της απόφασης της υπουργού Προστασίας του Περιβάλλοντος Ίντιτ Σίλμαν να χαρακτηρίσει τους κροκόδειλους ως «άγρια ζώα υπό φροντίδα», έναν νομικό χαρακτηρισμό που θα επέτρεπε τη μεταφορά και τη διατήρησή τους στη φυλακή.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι η απόφαση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου η οργάνωση υπέβαλε διοικητική αίτηση κατά της Σίλμαν, του Μπεν-Γκβίρ και της Υπηρεσίας Φυλακών του Ισραήλ.

Η προσωρινή διαταγή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου οι αρχές υποβάλουν την απάντησή τους στο δικαστήριο, κάτι που αναμένεται μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Σύμφωνα με το KAN, η διαμάχη επικεντρώνεται στην απόφαση του Σίλμαν της 15ης Ιουλίου, η οποία αποσκοπούσε να επιτρέψει τη χρήση κροκοδείλων ως «μέσου αποτροπής και μέτρου ασφαλείας στις φυλακές».

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Στην αίτηση υποστηρίζεται ότι η κίνηση αυτή «αλλάζει το νομικό καθεστώς των κροκοδείλων και καταργεί τους μηχανισμούς ελέγχου και αδειοδότησης που επιβάλλονται σε αυτά ως προστατευόμενα άγρια ζώα».

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι η οργάνωση «Let the Animals Live» υποστήριξε ότι η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ είχε ήδη ξεκινήσει έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής ενός καναλιού γύρω από τη φυλακή, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας διέθεσε περίπου 6,9 εκατομμύρια δολάρια για το πιλοτικό πρόγραμμα.

Η οργάνωση επισήμανε ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς επαρκή νομική εξουσιοδότηση και αγνόησε επαγγελματικές και νομικές γνωμοδοτήσεις που προειδοποιούσαν για κινδύνους για τα ζώα, το κοινό και το περιβάλλον, πρόσθεσε το KAN.

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Το KAN ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη υποβάλει την επίσημη θέση της στο δικαστήριο και αναμένεται να το πράξει σε απάντηση στο αίτημα για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων.

Οι οργανώσεις «Animals Live» και η «Κλινική Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης και Δικαιωμάτων των Ζώων» του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ δήλωσαν ότι η δικαστική απόφαση εμποδίζει την εκτέλεση μη αναστρέψιμων εργασιών σε αυτό το στάδιο και προστατεύει την ευημερία των ζώων, ενώ συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την οριστική ακύρωση του σχεδίου.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στα τέλη του 2022, ο Μπεν-Γβίρ έχει επιβάλει αυστηρότερους όρους κράτησης για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που περιλαμβάνουν την πείνα, την ιατρική παραμέληση, τα βασανιστήρια και την απομόνωση.

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Περίπου 9.500 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, κρατούνται επί του παρόντος σε ισραηλινές φυλακές υπό σκληρές συνθήκες, ενώ σύμφωνα με παλαιστινιακές και ισραηλινές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεκάδες έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πείνας, των βασανιστηρίων και της ιατρικής παραμέλησης.