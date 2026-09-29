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Η ερμηνεύτρια ευχαρίστησε δημόσια τον μουσικοσυνθέτη από τη σκηνή, αναγνωρίζοντας την καθοριστική προσφορά του στην επαγγελματική της πορεία.

Παρά την απουσία του από τη συναυλία, ο δημιουργός είχε παραβρεθεί προηγουμένως σε πρόβες της τραγουδίστριας για την προετοιμασία της εμφάνισής της.

Στην εκδήλωση δεν παρευρέθηκαν επίσης η Αννίτα Πάνια και ο Παναγιώτης Τσεβάς, ενώ η Σοφία Καρβέλα ταξίδεψε από το εξωτερικό για να παρακολουθήσει τη μητέρα της.

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Παρά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26/9, πολλά ερωτηματικά προκύπτουν από την απουσία του ανθρώπου που έχει σημαδέψει την τεράστια πορεία της, όσο κανείς. Ο Νίκος Καρβέλας, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, δεν βρέθηκε ούτε στις κερκίδες, ούτε στα παρασκήνια, ενώ πηγές της HuffPost επιβεβαιώνουν ότι δεν ήρθε ποτέ στο στάδιο, αν και πάντα ήταν δίπλα της στις μεγάλες της συναυλίες που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια- Καλλιμάρμαρο, Ηρώδειο.

Παρόλα αυτά η Άννα Βίσση έσπευσε να τον ευχαριστήσει δημόσια από τη σκηνή πριν ερμηνεύσει την, κλασική, πλέον, επιτυχία τους, «Δώδεκα»: «Ο Νίκος είναι το άλλο μου μισό στη μουσική» ανέφερε συγκινημένη. «Θα του είμαι αιώνια ευγνώμων για όλα αυτά που μου έχει γράψει μέχρι σήμερα».

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Ακόμα και στις δυο συναυλίες της στο Ηρώδειο, ο Νίκος Καρβέλας είχε μοιραστεί για αρκετή ώρα τη σκηνή με την Άννα Βίσση.

Πριν από λίγες μέρες, ο Νίκος Καρβέλας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο OPEN, αλλά το όνομα της Άννας Βίσση απουσίαζε από τη συζήτησή τους. «Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά μετά το έκανα εμετό… αυτό το πράγμα διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα» είπε ο 75χρονος δημιουργός για την προσωπική του ζωή.

Παρόλα αυτά, ο Νίκος Καρβέλας ήταν παρών σε αρκετές πρόβες της Άννας Βίσση για τη μεγάλη της συναυλία, όπως φαίνεται και από την ανάρτηση που είχε κάνει ο νέος της κιθαρίστας στις 2 Σεπτεμβρίου, Σάκης Δοβολής, ενώ τις ίδιες μέρες το πρώην ζευγάρι είχε επισκεφτεί γνωστή ταβέρνα στην περιοχή της Κηφισιάς.

Νίκος Καρβέλας: Δεν ήταν η μόνη ηχηρή απουσία που συζητήθηκε

Εκτός από τον πρώην σύζυγο της Άννας Βίσση, Νίκου Καρβέλα, αίσθηση πάντως προκάλεσε και η απουσία της Αννίτας Πάνια, ενός από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της ελληνίδας σταρ τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αλλά και του πρώην μαέστρου της και ενός από τους στενούς της συνεργάτες για σειρά ετών, Παναγιώτη Τσεβά. Αντιθέτως η κόρη της, Σοφία Καρβέλα έσπευσε να κάνει ένα ταξίδι αστραπή από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα για να βρεθεί κοντά στη μεγάλη στιγμή της μητέρας της.

Ο Λάκης Γαβαλάς και η Χριστίνα Πολίτη ευχήθηκαν με τον δικό τους τρόπο μέσω Instagram καλή επιτυχία στην Άννα Βίσση, χωρίς να δώσουν το παρών, ενώ ο επιχειρηματίας Χρύσανθος Πανάς την ίδια μέρα επέλεξε να παρακολουθήσει τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι.