Σε μια από τις πιο δυνατές και προσωπικές παρεμβάσεις της δημόσιας ζωής της, η Πάρις Χίλτον μίλησε ανοιχτά στο Καπιτώλιο για το sex tape που διέρρευσε το 2004, επαναπροσδιορίζοντάς το όχι ως «σκάνδαλο», αλλά ως ξεκάθαρη κακοποίηση.

Η ομιλία της πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, παρουσία της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές και της Λόρελ Λι, στο πλαίσιο της συζήτησης για το DEFIANCE Act, ενός νομοσχεδίου που στοχεύει στην προστασία θυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου που δημιουργείται ή διακινείται χωρίς συναίνεση, ακόμη και μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Advertisement

Advertisement

Η Χίλτον περιέγραψε με ειλικρίνεια την εμπειρία της, τονίζοντας πως σε ηλικία μόλις 19 ετών είδε ένα ιδιωτικό βίντεο να διαμοιράζεται παγκοσμίως χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Ο κόσμος το αποκάλεσε σκάνδαλο. Δεν ήταν. Ήταν κακοποίηση», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε οι νόμοι ούτε καν το λεξιλόγιο για να περιγράψουν μια τέτοια παραβίαση. Το ίντερνετ ήταν νέο όπως νέα ήταν και η σκληρότητα που το συνόδευε.

Η ίδια μίλησε για τη ντροπή, την ταπείνωση και τον δημόσιο εξευτελισμό που βίωσε, για τα προσβλητικά σχόλια και τη μετατροπή του πόνου της σε «κλικ». Όπως ξεκαθάρισε, δεν αποκόμισε κανένα οικονομικό όφελος από το βίντεο, ενώ τον διακανονισμό των 400.000 δολαρίων που έλαβε τον δώρισε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Αναφερόμενη στο βιβλίο της Paris: The Memoir, η Χίλτον αποκάλυψε ότι ένιωσε πίεση να συμμετάσχει στη βιντεοσκόπηση, καταφεύγοντας στο αλκοόλ και τα ηρεμιστικά για να αντέξει τη διαδικασία. Σήμερα, δηλώνει πως έχει επαναδιεκδικήσει την ιστορία της και στέκεται χωρίς ντροπή, ως γυναίκα, μητέρα και επιζήσασα. «Αυτό που μου έγινε ήταν λάθος», είπε, «και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια για να προστατεύσω τους άλλους τώρα και στο μέλλον».

♬ original sound – ParisHilton @parishilton When I was 19, a private video of me was shared without my consent — and there were no laws to protect me. What people called a “scandal” was actually abuse, and it’s something survivors are still facing today. That’s why today, I spoke on Capitol Hill with @Alexandria Ocasio-Cortez and #LaurelLee about the DEFIANCE Act 🏛️🩷 This bipartisan bill strengthens legal protections for survivors of AI-generated explicit deepfakes giving people real options to fight back and seek justice when intimate images are shared without consent. Proud to use my voice on this issue and stand up for women and girls everywhere 💗 #DEFIANCEAct