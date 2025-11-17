Αντιδράσεις προκάλεσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα όσα δήλωσε η Πάρις Χίλτον σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στους Sunday Times.

«Είμαι αυτοδημιούργητη. Όλα αυτά τα έχω καταφέρει μόνη μου», ανέφερε η 44χρονης διάσημη κληρομόμος για την επιχείρηση 11:11 Media, η οποία σήμερα αποτιμάται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια και απασχολεί 25 υπαλλήλους.

Υπενθυμίζεται ότι παππούς της Πάρις Χίλτον ήταν ο δισεκατομμυριούχος Μπάρον Χίλτον, ο οποίος όταν πέθανε το 2019 άφησε το 97% της περιουσίας του στο ίδρυμα της οικογένειας Χίλτον και τίποτα στην Πάρις. Ωστόσο, οι γονείς της, Κάθι και Ρικ Χίλτον είχαν περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων.

«Μιλάμε για επικό ναρκισσισμό» σχολίασε χρήστης του Reddit, «είναι σε παραλήρημα» έγραψε ένας δεύτερος. «Ακόμα και αν δεν πήρες αρχικό κεφάλαιο, επιχορηγήσεις ή άλλη άμεση υποστήριξη, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των κινδύνων που μπορεί να αναλάβει κάποιος που προέρχεται από ένα περιβάλλον πλούτου και ασφάλειας και εκείνων που μπορεί να αναλάβει κάποιος που απλά προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην», σημείωσε ένας τρίτος.

«Αν δεν ήσουν μια Χίλτον, δεν θα ήσουν τόσο μεγάλη όσο είσαι. Ναι, έκανες όνομα για τον εαυτό σου, αλλά αυτό είναι επειδή προέρχεσαι από πλούσια οικογένεια με ένα γνωστό όνομα», υποστήριξε κάποιος

Κάποιος άλλος σημείωσε ότι, ενώ η Πάρις Χίλτον πιθανώς κατέβαλε «πολλή προσπάθεια» για να φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα, εντούτοις «δεν θα ήταν καθόλου γνωστή αν δεν ήταν το υπόβαθρο της γενεαλογικής της ευημερίας. Δεν έχει ιδέα για τα προνόμια που έχει».

Στην ίδια συνέντευξη η Πάρις Χίλτον αναφέρθηκε στον παππού της λε΄γοντας ότι, «ήμασταν πολύ κοντά και πάντα τρώγαμε μαζί μεσημεριανό και βραδινό, και πάντα μου έλεγε: “Πάρις, δουλεύεις πιο σκληρά από οποιονδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο γνωρίζω”. Μου έλεγε, μάλιστα, “παλιά ήμουν γνωστός ως Μπάρον Χίλτον, αλλά τώρα είμαι γνωστός ως ο παππούς της Πάρις Χίλτον” και πάντα γελούσαμε με αυτό».

Η ίδια ανέφερε, επίσης, ότι ως παιδί «ζούσα μια πολύ προστατευμένη ζωή. Δεν μου επιτρεπόταν να φοράω μακιγιάζ, δεν μου επιτρεπόταν να βγαίνω ραντεβού. Δεν πήγαινα στους σχολικούς χορούς, Οι γονείς μου ήταν πολύ, πολύ αυστηροί».

Με πληροφορίες από Sunday Times

