Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του τένις γράφτηκε την Κυριακή στο Melbourne Park της Αυστραλίας, όπου ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του αθλήματος που κερδίζει και τα 4 γκραντ σλαμ. Ο Ισπανός συνέτριψε το όνειρο του Σέρβου Nόβακ Τζόκοβιτς για το 25ο Grand Slam της καριέρας του, νικώντας τον με 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο στο Australian Open.

Είναι επίσης η πρώτη ήττα για τον Τζόκοβιτς σε 11 τελικούς του Αυστραλιανού Όπεν.

Ο κορυφαίος στην παγκόσμθα κατάταξη Αλκαράθ έχασε το πρώτο σετ την Κυριακή, καθώς ο Τζόκοβιτς πάλεψε σκληρά για να κατακτήσει τον 25ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του, αλλά κατάφερε να ανακάμψει και να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο στο Μέλμπουρν Παρκ στην πρώτη του παρουσία στον τελικό.

Ο 22χρονος Ισπανός αγωνίστηκε να ανακτήσει χτυπήματα που συνήθως θα ήταν νικητήρια για τον Τζόκοβιτς και συνέχισε να ασκεί έντονη πίεση στον 38χρονο αντίπαλό του. Και οι δύο παίκτες προέρχονταν από εξαντλητικές νίκες σε πέντε σετ στους ημιτελικούς και έδειξαν εκπληκτική φυσική κατάσταση, αθλητικότητα και αντοχή για λίγο περισσότερο από τρεις ώρες, επιδιώκοντας τα δικά τους ιστορικά επιτεύγματα.

Η προσπάθεια του Τζόκοβιτς για έναν άνευ προηγουμένου 25ο τίτλο Grand Slam στο μονό έχει πλέον ναυαγήσει από τον Αλκαράζ ή τον Γιάνικ Σίνερ για εννέα μεγάλα τουρνουά. Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Σίνερ στους ημιτελικούς και στόχευε να γίνει ο γηραιότερος άνδρας που θα κερδίσει τίτλο Grand Slam στην εποχή του Open, αλλά δεν τα κατάφερε ενάντια στον Αλκαράθ.

Σε ηλικία 22 ετών και 272 ημερών, ο Αλκαράu είναι ο νεότερος άνδρας που έχει ολοκληρώσει το σετ και των τεσσάρων μεγάλων τίτλων στο μονό.

Έσπασε το ρεκόρ που είχε θέσει ο Ντον Μπατζ στο πρωτάθλημα της Γαλλίας το 1938, όταν ήταν 22 ετών και 363 ημερών. Ο Αλκαράθ έχει πλέον επτά μεγάλους τίτλους — τον πρώτο του στην Αυστραλία, μαζί με δύο στο Wimbledon και δύο στο Γαλλικό και το Αμερικανικό Όπεν.

Ο Τζόκοβιτς και ο Αλκαράθ επιβίωσαν και οι δύο από εξαντλητικά πέντε σετ στους ημιτελικούς. Ο Αλκαράθ επικράτησε επί του Νο 3 Αλεξάντερ Ζβέρεφ την Παρασκευή. Η επική νίκη του Τζόκοβιτς επί του δύο φορές υπερασπιστή του τίτλου του Αυστραλιανού Όπεν, Γιάνικ Σίνερ, έληξε μετά τις 1:30 π.μ. το Σάββατο.