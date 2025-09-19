Η Brooks Nader μοντέλο του Sports Illustrated, διαγωνιζόμενη στο Dancing with the Stars και πρωταγωνίστρια του ριάλιτι σόου Love Thy Nader, έχει συνάψει αρκετές σχέσεις με διασημότητες που έχουν τραβήξει την προσοχή τα τελευταία χρόνια. Η 28χρονη έχει παντρευτεί στο παρελθόν και έχει συνδεθεί με αρκετούς αξιόλογους αθλητές.

Η Ναντέρ φημολογείται ότι έβγαινε με τους δύο αιώνιους αντιπάλους και κορυφαίους τενίστες Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ κατά τη διάρκεια του US Open.

Η Ναντέρ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Watch What Happens Live με τον Άντι Κοέν, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και μίλησε λεπτομερώς για τη σχέση της με τους δύο κορυφαίους τενίστες. Ένας θεατής τη ρώτησε: «Κατά τη διάρκεια του US Open του 2025, ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ γνώριζαν ο ένας για τον άλλον;» Εκείνη απάντησε: «Μια κυρία δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά της. Δεν είναι σωστό.»

Η αδερφή της, Γκρέις Αν Νάντερ, παρενέβη τότε, λέγοντας: «Ειδικά όχι στον άλλον της σύντροφο» με την Μπρουκς να δείχνει σοκαρισμένη και να ξεσπά σε γέλια. Το μοντέλο, μόλις συνήλθε, είπε ότι «ξέχασε την ερώτηση», με τον παρουσιαστή να της υπενθυμίζει ότι ο θαυμαστής είχε ρωτήσει αν «οι τύποι γνώριζαν ότι έβγαινες και με τους δύο». Και πρόσθεσε: «Ή μάλλον καλύτερα, ήσουν και με τους δύο ζευγάρι; Ισχύει αυτό;».

Η Μπρουκς πρόσθεσε: «Το ραντεβού είναι ένας τόσο αόριστος όρος στις μέρες μας. Δεν ξέρω. Παρεμπιπτόντως, το μόνο που με απασχολεί είναι ότι οι άντρες το κάνουν συνέχεια, οπότε γιατί να μην το κάνω κι εγώ;».