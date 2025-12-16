Ενα αεροσκάφος της Aegean Airlines από την Αθήνα προσγειώθηκε σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, πραγματοποιώντας την πρώτη απευθείας πτήση ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας προς την ιρακινή πρωτεύουσα μετά από 35 χρόνια, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται «ένα κρίσιμο βήμα που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάκαμψης για τον ιρακινό αεροπορικό τομέα» και υπογραμμίζει την επιστροφή του «στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη».

Απευθείας πτήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών προς τη Βαγδάτη δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, λόγω των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Σαντάμ Χουσεΐν και της εισβολής στο Κουβέιτ. Το καθεστώς Χουσεΐν ανατράπηκε το 2003 μετά την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Μετά από δεκαετίες εμφυλίου πολέμου, φυλετικών συγκρούσεων και τζιχαντιστικών επιθέσεων, το Ιράκ αρχίζει να σταθεροποιείται, ενώ οι αρχές προωθούν ξένες επενδύσεις για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.

Το δρομολόγιο Βαγδάτη-Αθήνα-Βαγδάτη θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, με δυνατότητα αύξησης ανάλογα με τη ζήτηση, σύμφωνα με το υπουργείο.

Νωρίτερα φέτος, η Aegean Airlines ξεκίνησε πτήσεις προς το Ερμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, που παρουσιάζει σχετική σταθερότητα και αποτελεί μια ασφαλή «όαση» στη χώρα.

Iraq has received its first European flight in 35 years, after a Greece-based Aegean Airlines aircraft landed at Baghdad International Airport, the transport ministry said on Tuesday.



The ministry described the arrival as a sign of Iraq’s return to the European aviation network… pic.twitter.com/1twiYYO1kU — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) December 16, 2025