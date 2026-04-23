Μια νέα εποχή ανοίγει στις αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδας–Κίνας, καθώς η AEGEAN Airlines προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Air China, ενισχύοντας ουσιαστικά τη «γέφυρα» μεταξύ των δύο χωρών. Πρόκειται για μια εξέλιξη με σαφές αποτύπωμα όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στο εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η συμφωνία αφορά πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare), ένα μοντέλο συνεργασίας που επιτρέπει στους επιβάτες να ταξιδεύουν πιο εύκολα, με ένα ενιαίο εισιτήριο και καλύτερες ανταποκρίσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές και λιγότερη ταλαιπωρία για όσους ταξιδεύουν μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από την Αθήνα προς το Πεκίνο με απευθείας πτήσεις, αλλά και προς άλλες μεγάλες κινεζικές πόλεις όπως η Γκουανγκζού, μέσω του εκτεταμένου δικτύου της Air China. Από εκεί και πέρα, η AEGEAN αναλαμβάνει τη συνέχεια, συνδέοντας την Κίνα με δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Ρόδος, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, μέσα στους επόμενους μήνες, και εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη ροή ταξιδιωτών. Ήδη, η Air China πραγματοποιεί πτήσεις μεταξύ Πεκίνου και Αθήνας, με σχέδια για αύξηση της συχνότητας κατά τη θερινή περίοδο, κάτι που δείχνει τη δυναμική της αγοράς.

Πέρα όμως από τη διευκόλυνση των ταξιδιών, η σημασία της συμφωνίας είναι βαθύτερη. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για:

αύξηση του κινεζικού τουρισμού στην Ελλάδα

ενίσχυση των επιχειρηματικών επαφών

καλύτερη διασύνδεση ελληνικών επιχειρήσεων με την κινεζική αγορά

Σε μια περίοδο που η Ελλάδα αναζητά νέες αγορές και επενδυτικές ροές, η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Η στρατηγική της AEGEAN να επεκτείνει την παρουσία της στην Ασία δεν είναι τυχαία. Μέσα από συνεργασίες όπως αυτή, ενισχύει τον ρόλο της Αθήνας ως κόμβου που συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολή, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες και ανοίγοντας νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία.