Οι πρώτες φωτογραφίες από την πρόβα της Ελλάδας και του Akyla στη σκηνή της Eurovision 2026 δημοσιεύτηκαν σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από την παρουσίαση του τραγουδιού «Ferto».

Η ελληνική αποστολή ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, με τον Akyla να ερμηνεύει το κομμάτι με χαρακτηριστική ενέργεια, σε μια σκηνική παρουσία που φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Credits: EBU / Sarah Louise Bennett

Η σκηνοθετική προσέγγιση βασίζεται σε ένα σύγχρονο, video game-inspired concept, με τον καλλιτέχνη να «συναντά» επί σκηνής τέσσερις χαρακτήρες που ενσαρκώνονται από τους Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστο Νικολάου, Μιχάλη Μιχαηλίδη και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Στη συνέχεια, σε ένα πιο προσωπικό και συναισθηματικό σημείο της εμφάνισης, ο Akylas βγαίνει από τον ρόλο, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του.

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, με την αποστολή να εμφανίζεται ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα και τη συνολική εικόνα στη σκηνή.

Τη δημιουργική ομάδα πλαισιώνουν οι Χρήστος Μαγκανάς (video art), Γιάννης Μουρίκης (σκηνικά), Γιώργος Τέλλος (φωτισμοί), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογία για τον Akylas) και Γιώργος Σεγρεδάκης (κοστούμια για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής συμμετοχής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου.