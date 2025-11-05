Για άλλη μία μέρα στην πολύ πρωινή ζώνη το Happy Day έδωσε μάχη με το «Κοινωνία ώρα Mega» στο κοινό 18-54, καταγράφοντας 19,3% και 19,8% αντίστοιχα. Το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη έκοψε πρώτο το νήμα στο σύνολο κοινού με 17,8%.

Αμέσως μετά η Κατερίνα Καινούργιου δεν κατέβηκε από το βάθρο του νικητή ούτε την Τρίτη, με 18% στο δυναμικό κοινό και τον Γιώργο Λιάγκα να πέφτει στο 7%. Μάλιστα η εκπομπή έπεσε στο 2,6% λίγο πριν αποχαιρετήσει το κοινό. Ανεβασμένο το «Πρωίαν σε είδον», καθώς για μισή ώρα κινήθηκε πάνω από το 8%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η Ζήνα Κουτσελίνη κατάφερε να κερδίσει για δεύτερη φορά τον Πέτρο Κουσουλό (12,9% και 12,1% αντίστοιχα) στο δυναμικό κοινό, ενώ ο Θανάσης Πάτρας στο Open κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό του μέχρι σήμερα με 6,1%. Το ίδιο ποσοστό σημείωσε και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στον ΣΚΑΪ, ενώ αμέσως μετά ο Κώστας Τσουρός περιορίστηκε στο 2,6%.

Στα τηλεπαιχνίδια, το δυναμικό κοινό προτίμησε το Deal του Alpha (16,5%). Ο Γιώργος Θαναηλάκης προηγήθηκε και στο σύνολο με 17,9%.

Τι ψήφισε το κοινό 18-54 στην prime time ζώνη

O Alpha κέρδισε το δυναμικό κοινό και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων (16,3%), αν και η Ράνια Τζίμα στο Mega είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο κοινού με 14,8%. Την ίδια η παρέα του Αντώνη Κανάκη έκοβε με μεγάλη διαφορά το νήμα με 22,5% με την εκπομπή να δίνει πάσα στο Grand Hotel με 31,4%. Με αυτόν τον τρόπο η σειρά του ΑΝΤ1 κατάφερε να κάνει διψήφιο μέσο όρο (10,5%) αφού κατά τη διάρκειά της έπεσε μέχρι το 7,8%.

Την ίδια ώρα ο «Άγιος Έρωτας» σημείωνε 14,5% στο κοινό 18-54, το «Μια νύχτα μόνο» στο Mega 12,3%, η «Φάρμα» 10,4%, το The Wall 7,1% και το Real View παρά τον μεγάλο καβγά Μουτίδου- Γκλέτσου στο πλατό περιορίστηκε στο 3%.

Καθόλου ικανοποιητικά ποσοστά για την κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα» (6,2%), καθώς η παρουσία του περιζήτητου Μιχάλη Λεβεντογιάννη δεν κατάφερε να κρατήσει το δυναμικό κοινό.

Στη late night ζώνη το δυναμικό κοινό συσπείρωσε το Γρηγόρης Αρναούτογλου (13,5%) ενώ ο Φάνης Μουρατίδης με το Money Drop αρκέστηκε στο 7,1%.