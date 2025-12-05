Πολλά σχόλια έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες η συνέντευξη που πήρε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος στη Σίσσυ Χρηστίδου, κυρίως για όσα είπε σχετικά με τη δικαστική διαμάχη της με τον πρώην σύζυγό της.

Το βράδυ της Πέμπτης, το vidcast που έχει ξεκινήσει ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος καθώς και η αντίδραση του Θοδωρή Μαραντίνη, αποτέλεσε θέμα συζήτησης στην εκπομπή Real View, χωρίζοντας τις παρουσιάστριες σε δύο στρατόπεδα.

«Κανονίζεις τις ερωτήσεις που θα σου κάνουν» είπε η Σοφία Μουτίδου, με την Ελίνα Παπίλα αλλά και την Ιωάννα Μαλέσκου, που ήταν καλεσμένη, να διαφωνούν μαζί της, αλλά την Έλενα Χριστoπούλου να τη στηρίζει: «Στο μαγνητοσκοπημένο αν δεν θέλεις κάτι, το κόβεις». Το μέρος της Σοφίας Μουτίδου πήρε και η Δάφνη Καραβοκύρη λέγοντάς της ότι και σε εκείνη έχουν ζητήσει οι καλεσμένοι της πολλές φορές να γνωρίζουν από πριν τις ερωτήσεις.

Τι απαντάει ο Ανέστης στη HuffPost

Κατηγορηματικός ήταν ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος στη HuffPost, ξεκαθαρίζοντας ότι η Σίσσυ Χρηστίδου όχι μόνο δεν ζήτησε να ξέρει από πριν τι θα ερωτηθεί αλλά ήταν περισσότερο άνετη και χαλαρή από ό,τι περίμενε πριν τη συναντήσει. «Επειδή δεν γνωριζόμασταν, τη ρώτησα αν υπήρχε κάτι στο οποίο δεν θα ήθελε να αναφερθεί.

“Ανέστη μου, εσύ θα ρωτησεις ό,τι θελεις και εγώ θα σου απαντησω ό,τι θέλω. Δεν δίνω συνεντεύκεις συχνά αλλά όταν δίνω μιλάω για τα πάντα” μου απάντησε χαμογελώντας. Μετά το τέλος κάθε συνέντευξης πάντα ρωτάω τον καλεσμένο μου αν ένιωσε αβολα με κάποια ερώτηση. «Τους λέω αν υπάρχει κάτι που θέλετε να κόψω, θα το σεβαστώ. Η μόνη που μου είχε ζητήσει να αφαιρέσουμε μια φράση ήταν η Κατερίνα Καινούργιου επειδή αφορούσε έναν άλλον άνθρωπο.

Πάνω στη συζητήσή μας με τη Σίσσυ- πρέπει να είχαν περάσει 40 λεπτά- σταματήσαμε το γύρισμα για δύο λεπτά γιατί είχαμε ένα θέμα με το μικρόφωνό μου. Της λέω τότε “Αγάπη επειδή δεν σε ξέρω και σε έχω παει τάπα, μήπως θες να το μαλακώσω; Και μου λέει «Όχι Ανέστη, κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου, μην το σκέφτεσαι καν».

Μάλιστα μιλήσαμε ξανά την Τετάρτη με τη Σίσσυ και ήταν πολύ ΟΚ. Της είπα ότι έχω λάβει άπειρα μηνύματα γι’ αυτή τη συνέντευξη. Με ρωτάνε “μα γιατί τα λένε σε σένα;”. “Ξέρεις γιατί;” μου είπε η Σίσσυ “Γιατί δεν φοβάσαι”. Την ευχαριστώ πολύ για όλα»