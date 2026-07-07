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Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, επισήμανε την κυριαρχία της ανδρικής οπτικής στα ομηρικά κείμενα.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να την επικρίνουν για την εφαρμογή σύγχρονων κριτηρίων σε ιστορικά έργα.

Παράλληλα, ο καθηγητής Ντάνιελ Μέντελσον υπερασπίστηκε την επιλογή της ηθοποιού από τον σκηνοθέτη, χαρακτηρίζοντας την επιλογή ως σκόπιμα προκλητική και συνδεδεμένη με τον μύθο της ομορφιάς.

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Η Λουπίτα Νιόνγκο δήλωσε σε συνέντευξή της ότι, εάν συναντούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή Όμηρο, θα τον ρωτούσε επίμονα για την περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών στα έπη του.

Η Νιόνγκο, γνωστή από τις ταινίες «Black Panther» και «Δώδεκα Χρόνια Σκλάβος», υποδύεται στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» την Ωραία Ελένη -την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου, για χάρη της οποίας ξέσπασε ο Τρωικός Πόλεμος-, ενώ ενσαρκώσει και την αδελφή της, Κλυταιμνήστρα.

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Ο βραβευμένος με Emmy δημοσιογράφος Τζέικ Χάμιλτον, έκανε συνεντεύξεις με το καστ της ταινίας στο πλαίσιο της εκπομπής «Jake’s Takes», θέτοντας στους περισσότερους ηθοποιούς την ίδια γενική ερώτηση.

Τι θα λέγατε στον Όμηρο αν τον συναντούσατε και παρακολουθούσατε μαζί την ταινία «Οδύσσεια».

Η Νιόνγκο απάντησε: «Θα του έλεγα: “Λοιπόν, Όμηρε, πώς αισθάνεσαι για τον χρόνο που δόθηκε στις γυναίκες στην ταινία, δεδομένου του πόσο λίγο χώρο τους αφιέρωσες στα έπη σου;”»

«Και μετά θα έσκυβες μπροστά και θα τον κοιτούσες έτσι;», πρόσεθσε ο Χάμιλτον, προσποιούμενος ότι γέρνει προς το διπλανό κάθισμα και τον κοιτάζει προκλητικά.

«Ναι. Κάπως έτσι: “Λοιπόν; Μας θυμάσαι;”» απάντησε η Νιόνγκο.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες θεώρησαν ότι αντιμετωπίζει με σημερινά κριτήρια ένα έργο ηλικίας 2.700 ετών, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την ομολογία της ότι δεν γνώριζε την «Οδύσσεια» προτού αναλάβει τον ρόλο, αρκετοί την κατηγόρησαν όχι μόνο για άγνοια του έπους αλλά και της σπουδαιότητας του.

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Η ίδια η Λουπίτα Νιόνγκο παραδέχτηκε σε συνέντευξή της τον Μάιο στο περιοδικό Elle ότι δεν είχε ιδέα περί Οδύσσειας. «Σκέφτηκα: “Ωχ, δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα γι’ αυτό”. Έτσι, έκανα ένα εντατικό φροντιστήριο: Πήρα αμέσως τα βιβλία και τα διάβασα. Και όταν λέει ότι «πήρε τα βιβλία», εννοεί ότι διάβασε την «Οδύσσεια» και άκουσε σε μορφή audiobook την «Ιλιάδα».

Σε άλλη συνέντευξή της στο DC Film Girl, η δημοσιογράφος Λόρεν Βενετσιάνι τη ρώτησε πώς συγκρίνεται ο ρόλος της στην «Οδύσσεια» με τις άλλες δυναμικές γυναικείες μορφές που έχει υποδυθεί στο παρελθόν.

Η Νιόνγκο απάντησε: «Αυτό που ενδιαφέρει τον Κρις σε αυτή την ταινία είναι να διερευνήσει το κόστος του πολέμου. Και όταν διαβάζει κανείς την “Ιλιάδα” και την “Οδύσσεια”, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική των γυναικών. Η ιστορία αφηγείται κυρίως μέσα από μια ανδρική σκοπιά. Όμως αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο στο να εξετάσει πραγματικά τα γεγονότα από τη γυναικεία οπτική. Έτσι βλέπουμε, μέσα από την Ελένη και την Κλυταιμνήστρα, πώς αυτός ο πόλεμος επηρέασε και τις δύο».

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Τον Μάιο επιβεβαιώθηκε ότι η Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Νόλαν αποκάλυψε επίσης στο περιοδικό Time ότι ο ράπερ Τράβις Σκοτ θα υποδυθεί έναν Έλληνα αοιδό και υπερασπίστηκε την επιλογή του, λέγοντας ότι αποτελεί αναφορά στην προφορική ποιητική παράδοση. «Τον επέλεξα επειδή ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στην ιδέα ότι αυτή η ιστορία μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά ως προφορική ποίηση, κάτι που θεωρώ ανάλογο με τη ραπ», δήλωσε ο Νόλαν στο Time.

Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής Ντάνιελ Μέντελσον, ο οποίος έχει υπογράψει μετάφραση της «Οδύσσειας», υπερασπίστηκε την επιλογή του Νόλαν όσον αφορά τη διανομή των ρόλων, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση γύρω από τη συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο είναι «ιδιαιτέρως ανούσια», δεδομένου ότι ο ρόλος της Ελένης στο ομηρικό έπος είναι σχετικά περιορισμένος -και, κατά συνέπεια, αναμένεται να είναι περιορισμένος και στην ταινία.

Ο καθηγητής Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Κολέγιο Μπαρντ της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η επιλογή της Νιόνγκο, της οποίας οι γονείς είναι Κενυάτες και η οποία μεγάλωσε στο Μεξικό, ήταν σκόπιμα προκλητική.

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«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή· είναι μια προκλητική επιλογή και, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, συνάδει με το βασικό θέμα του μύθου της Τροίας, που είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά. Ένας από τους σκοπούς του μύθου είναι να σε κάνει να αναλογιστείς την ομορφιά και τις συνέπειές της.

»Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι η επιλογή του [Νόλαν] να αναθέσει τον ρόλο σε αυτή την πολύ όμορφη ηθοποιό, η οποία τυχαίνει να είναι αφρικανικής καταγωγής, σε τοποθετεί ακριβώς στο επίκεντρο μιας πανάρχαιας συζήτησης».

Με πληροφορίες από AOL

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