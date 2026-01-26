Τηλεοπτικό σποτ διάρκειας ενός λεπτού, το οποίο προβλήθηκε στον αγώνα του NFL AFC Championship μεταξύ των New England Patriots και των Denver Broncos, αποκάλυψε τη συμμετοχή του ράπερ Τράβις Σκοτ στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια».

Ενώ πληροφορίες για τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει δεν έχουν αποκαλυφθεί, το βίντεο δείχνει τον Σκοτ σε ένα συμπόσιο μαζί με τον Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ) και τον Μενέλαο (Τζον Μπέρνθαλ). Το κοινό εικάζει ότι μπορεί να υποδύεται έναν βάρδο ή αφηγητή: «Ένας πόλεμος, ένας άνθρωπος, ένα τέχνασμα – ένα τέχνασμα για να ρίξουμε τα τείχη της Τροίας», ακούγεται να λέει.

Η συμμετοχή του στην ταινία σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή, καθώς η προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία του οποίου περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πειραματικά πρότζεκτ όπως το Aggro Drift.

Σύμφωνα με το Deadline, δεν είναι η πρώτη συνεργασία του 10 φορές υποψήφιου για Grammy ράπερ με τον Νόλαν. Το τραγούδι του «The Plan» ήταν soundtrack στην sci-fi ταινία «Tenet», το οποίο ο Νόλαν είχε χαρακτηρίσει ως το «τελευταίο κομμάτι ενός παζλ».

Το ότι θα βρεθεί μπροστά στην κάμερα για μια παραγωγή αυτής της κλίμακας, πλάι σε ηθοποιούς όπως οι Ματ Ντέιμον, Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για Τράβις Σκοτ.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.