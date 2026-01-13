Η μεταφορά του ομηρικού έπους της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, φέρεται να οδεύει με γρήγορους ρυθμούς προς την ολοκλήρωση του, πολύ νωρίτερα από όσο η παραγωγή είχε υπολογίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dark Horizons, «φαίνεται πως ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη ολοκληρώσει την Οδύσσεια», έξι μήνες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας. Τα γυρίσματα διήρκησαν σχεδόν οκτώ μήνες και ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, ενώ έμειναν περισσότεροι από έντεκα μήνες για το στάδιο της μεταπαραγωγής.

Ωστόσο, άνθρωποι από την ομάδα της παραγωγής, υποστηρίζουν πως η ταινία έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με προϋπολογισμό που φτάνει περίπου τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, το site Nolan Analyst δημοσιοποίησε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, παραγματοποιήθηκε «μυστική» προβολή της ταινίας σε AMC Universal CityWalk σε μορφή 70mm. Παρόντες ήταν παρόντες ο Νόλαν, η σύζυγός του και παραγωγός Έμμα Τόμας, η μοντέρ Τζένιφερ Λέιμ και η επικεφαλής της Universal, Ντόνα Λάνγκλεϊ.

I was informed that THE ODYSSEY had a secret test screening. This information was reported to me by several people. The test screening reportedly took place at AMC Universal CityWalk in 70mm. Christopher Nolan, his wife Emma Thomas, editor Jennifer Lame, and Universal chairwoman… pic.twitter.com/EYZn3hq99j — Nolan Archive (@NolanAnalyst) January 10, 2026

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του World of Reel, είναι απίθανο η ταινία να έχει ολοκληρωθεί πλήρως σε αυτό το στάδιο. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη προβολή να είναι το αρχικό μοντάζ, με μερικά VFX και άλλα ημιτελή στοιχεία. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Νόλαν να έχει «κλείσει» την ταινία τόσο νωρίς.

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Σαρλίζ Θερόν, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπερνθαλ και Μία Γκοθ. Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από World of Reel, Dark Horizons