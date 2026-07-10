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«Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους και επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του πολίτης μετά τη σύλληψη δύο 42χρονων υπόπτων.

«Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης» υπογράμμισε ο Μιχάλης χρυσοχοϊδης αναφερόμενος τόσο στις συλλήψεις, 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin όσο και της βομβιστικής επίθεσης στη θεσσαλονίκη.

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«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά» τόνισε.

Να σημειωθεί, ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ήταν υπουργός Δημόσια Τάξης (το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε Προστασίας του Πολίτη) και τον Μάϊο του 2010, όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό στη Marfin.