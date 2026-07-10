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Με μία αιφνιδιαστική επιχείρηση τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πέρασαν χειροπέδες νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε δύο άντρες, 42 ετών, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία ότι εμπλέκονται στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Marfin, στις 5 Μαΐου του 2010, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους τρία άτομα.

Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο εξάμηνο τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν αναλάβει να ερευνήσουν και πάλι την υπόθεση και είχαν καταφέρει και να επεξεργαστούν βίντεο από εκείνη την ημέρα και να βελτιώσουν την ευκρίνειά του, αλλά και να συνδυάσουν τις εικόνες από τότε με φωτογραφίες και βίντεο από άλλες δράσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου και να φθάσουν τελικά στα ίχνη τριών ατόμων.

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Εκτός από τους δύο 42χρονους, τους οποίους συνέλαβαν, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία 44χρονη γυναίκα η οποία την τελευταία δεκαετία μένει σε πόλη της Μεγάλης Βρετανίας, όπου έχει κάνει οικογένεια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, είχαν χάσει τη ζωή τους η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών).

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.