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Το Netflix συνεχίζει να εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του με παραγωγές από όλο τον κόσμο και αυτή τη φορά μια νέα πρόταση από την Ταϊλάνδη έχει αρχίσει να ξεχωρίζει.

Το «The Evil Lawyer», ένα δικαστικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων, προσελκύει ολοένα και περισσότερους θεατές χάρη στη δυνατή πλοκή, το μυστήριο και τις διαδοχικές ανατροπές που διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον.

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Η σειρά παρουσιάζεται ως το πρώτο δικαστικό δράμα τέτοιας εμβέλειας από την Ταϊλάνδη και συνδυάζει στοιχεία αστυνομικής έρευνας, δικαστικής έντασης και κοινωνικού σχολιασμού. Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκονται ζητήματα όπως η διαφθορά, η εξουσία και τα όρια της απονομής δικαιοσύνης.

Κεντρικός ήρωας είναι ο Μεκ, ένας νεαρός δικηγόρος με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, ο οποίος πιστεύει ότι ο νόμος πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πιο αδύναμων. Ωστόσο, η ζωή του αλλάζει δραματικά όταν κατηγορείται για τη δολοφονία του γιου ενός ισχυρού αρχηγού της αστυνομίας. Από υπερασπιστής των άλλων, βρίσκεται ξαφνικά να αγωνίζεται για τη δική του αθώωση απέναντι σε ένα σύστημα που δείχνει αποφασισμένο να τον καταδικάσει.

Η μοναδική του διέξοδος είναι η Τζίτρι, μια αμφιλεγόμενη και αμείλικτη δικηγόρος υπεράσπισης, γνωστή στους νομικούς κύκλους με το προσωνύμιο «The Evil Lawyer». Έχοντας αποκτήσει φήμη για την ικανότητά της να αξιοποιεί τα νομικά κενά και να κινείται στα ασαφή όρια του νόμου, αποφασίζει να αναλάβει την υπόθεσή του υπό έναν όρο: ο Μεκ θα πρέπει να εργαστεί για εκείνη.

Από εκεί και πέρα, η ιστορία μετατρέπεται σε μια σύνθετη αναμέτρηση εξουσίας, ελέγχου και συνεχών αποκαλύψεων, όπου οι ισορροπίες αλλάζουν διαρκώς και τίποτα δεν είναι πραγματικά όπως φαίνεται.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θετική. Συγκεκριμένα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διαδικτυακά φόρουμ πολλοί θεατές χαρακτηρίζουν τη σειρά «εξαιρετικά εθιστική», ενώ αρκετοί αναφέρουν ότι παρακολούθησαν και τα οκτώ επεισόδια μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο.

Ταυτόχρονα, οι κριτικοί έχουν σχολιάσει θετικά τον γρήγορο ρυθμό της αφήγησης και στις συνεχείς ανατροπές, επισημαίνοντας ότι η σειρά διατηρεί αμείωτη την ένταση και το ενδιαφέρον έως το τελευταίο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από MovieWeb