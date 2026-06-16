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Σε μια ατμόσφαιρα κομψότητας, η κυρία Ρίτα Κάτσαούνη διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ένα ξεχωριστό private dinner για εκλεκτές κυρίες της πόλης, παρουσιάζοντας το νέο beauty brand «Beauty Roses», που απευθύνεται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες.

Οι κυρίες Αντωνία Ουζούνοβα και Τέντυ Βελίνοβα



Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μοναδική «Sea Elixir Experience by Kritikos», όπου οι καλεσμένες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτά εδέσματα, σε απόλυτη αρμονία με τα ιδιαίτερα κρασιά Chateau Copsa, δημιουργώντας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και elevated αισθητική.

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Ρίτα Κατσαούνη Αυγή Καριώτη Antonia Ouzounova Tedy Velinova



Οι παρευρισκόμενες έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, έχοντας βιώσει μια βραδιά αφιερωμένη στην ευεξία, τη θηλυκότητα και την αυθεντική self-care εμπειρία. Ως αναμνηστικό δώρο της βραδιάς, κάθε καλεσμένη παρέλαβε μία πολυτελή κρέμα Beauty Roses, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και την ποιότητα του brand. Οι κυρίες Αντωνία Ουζούνοβα και Τέντυ Βελίνοβα δημιούργησαν το Beauty Roses, που είναι κάτι περισσότερο από ένα brand καλλυντικών. Αποτελεί μια έκφραση φιλίας, γυναικείας δύναμης και εκλεπτυσμένης αυτοφροντίδας.

Ειρήνη Γεωργιάδου Λία Ταρλατζίδου Μάγδα Γλύνι Γαλήνη Παυλίδου



Πρόκειται για ένα όραμα που γεννήθηκε μέσα από συναίσθημα, πάθος και την επιθυμία να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία περιποίησης μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στην καρδιά των συνθέσεων του brand βρίσκεται ένας εκλεκτός συνδυασμός πολύτιμων συστατικών, όπως γιαούρτι, βιολογικό ροδέλαιο, πεπτίδια, aloe vera, έλαιο macadamia, εκχύλισμα ελιάς και βούτυρο καριτέ (shea butter).

Χριστίνα Κατσαούνη Χριστίνα Οικονομίδου Βασιλική Ορνιθοπούλου



Συστατικά που έχουν επιλεγεί προσεκτικά για την ικανότητά τους να θρέφουν σε βάθος, να αποκαθιστούν και να αναζωογονούν την επιδερμίδα, χαρίζοντας μια όψη φωτεινή, υγιή και φυσικά λαμπερή.

Κορίνα Γιαννακοπούλου Ζιζή Συμεωνίδου

Αγάπη Καιτετζίδου Λία Ταρλατζίδου Αλεξάνδρα Ντονοπούλου

Χριστίνα Κατσαούνη Αντωνία Ουζούνοβα ( Antonia Ouzounova )