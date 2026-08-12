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Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του «Paper Tiger», της ταινίας του Τζέιμς Γκρέι που έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, όπου απέσπασε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας δέκα λεπτών.

Πρωταγωνιστές είναι ο Άνταμ Ντράιβερ, η Σκάρλετ Γιόχανσον -που ενώνουν δυνάμεις στη μεγάλη οθόνη επτά χρόνια μετά το πολυβραβευμένο «Marriage Story»- και ο Μάιλς Τέλερ.

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Η υπόθεση εκτυλίσσεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί δύο αδέρφια, έναν πρώην αστυνομικό και έναν μηχανικό, που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο αλλά μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας η οποία τρομοκρατεί την οικογένειά τους και θέτει σε δοκιμασία τη σχέση τους.

Όπως δηλώνει ο Τζέιμς Γκρέι, η ιστορία βασίζεται εν μέρει σε μια πραγματική εμπειρία της οικογένειάς του με τη ρωσική μαφία στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1980.

Το «Paper Tiger» που θα ανοίξει το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 25 Σεπτεμβρίου, θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Deadline