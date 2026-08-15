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Οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν τα άλογά τους με εντυπωσιακά στολίδια και ξεκινούν από νωρίς το πρωί για το προσκύνημα στη Μονή Μικροκάστρου.

Μετά την επιστροφή των καβαλάρηδων στην πόλη, ακολουθεί μεγάλο πανηγύρι με παραδοσιακή μουσική, χορούς και τραγούδια που διαρκεί μέχρι αργά.

Το έθιμο μεταφέρεται από γενιά σε γενιά ως οικογενειακή παράδοση και βίωμα, διατηρώντας αναλλοίωτη την τοπική ιστορία της περιοχής στον χρόνο.

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Υπάρχουν πολλά πανηγύρια στην Ελλάδα τον Δεκαπενταύγουστο. Εκείνο όμως που συμβαίνει στη Σιάτιστα Κοζάνης δύσκολα το συναντά κανείς αλλού. Από νωρίς το πρωί, οι δρόμοι γεμίζουν από άλογα, καβαλάρηδες, μουσικές και κόσμο. Είναι οι περίφημοι Καβαλάρηδες της Σιάτιστας, ένα έθιμο που συνδυάζει τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας με τη λεβεντιά και την ιππική παράδοση του τόπου.

Από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα

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Οι ρίζες του εθίμου χάνονται στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο Δεκαπενταύγουστος αποτελούσε για τους κατοίκους μια ιδιαίτερη ευκαιρία να φορέσουν τα γιορτινά τους, να καβαλήσουν τα άλογά τους και να εκφράσουν δημόσια το αίσθημα ελευθερίας και υπερηφάνειας.

Με το πέρασμα των γενεών η συνήθεια εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας και παραδόθηκε από πατέρα σε γιο.

Τα άλογα στολίζονται από την παραμονή

Η προετοιμασία αρχίζει πολύ πριν φτάσει η 15η Αυγούστου. Οι παρέες οργανώνονται, τα άλογα περιποιούνται και την ημέρα της γιορτής εμφανίζονται με εντυπωσιακά στολίδια.

Σέλες, κεντημένα υφάσματα, πολύχρωμα στολίδια και κουδούνια δημιουργούν μια εικόνα που παραπέμπει σε άλλες εποχές.

Οι καβαλάρηδες σχηματίζουν παρέες και, συνοδευόμενοι από χάλκινα και παραδοσιακές μουσικές, ξεκινούν για το μεγάλο προσκύνημα.

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Προορισμός η Παναγία στο Μικρόκαστρο

Κεντρικό σημείο του εορτασμού είναι η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μικροκάστρου, λίγα χιλιόμετρα από τη Σιάτιστα.

Το πρωί του Δεκαπενταύγουστου οι καβαλάρηδες κατευθύνονται προς το μοναστήρι για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Η θρησκευτική πλευρά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εθίμου: πίσω από το θέαμα, τα άλογα και τις μουσικές βρίσκεται το τάμα και η τιμή προς τη Θεοτόκο.

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Μετά το προσκύνημα αρχίζει η μεγάλη επιστροφή.

Η Σιάτιστα γεμίζει άλογα και μουσικές

Όταν οι καβαλάρηδες επιστρέφουν στην πόλη, η Σιάτιστα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο πανηγύρι.

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Οι παρέες περνούν από τους δρόμους με τα στολισμένα άλογα, ενώ τα χάλκινα δίνουν τον ρυθμό. Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώνονται κατά μήκος της διαδρομής και στις πλατείες για να τους υποδεχθούν.

Το γλέντι συνεχίζεται με μουσική, χορό και τραγούδι, πολλές φορές μέχρι αργά το βράδυ.

Δεν είναι επίδειξη – είναι παράδοση

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Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι Καβαλάρηδες δεν αποτελούν μια σύγχρονη τουριστική αναπαράσταση που δημιουργήθηκε για τους επισκέπτες.

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Για τους ανθρώπους της Σιάτιστας είναι βίωμα και οικογενειακή παράδοση. Υπάρχουν οικογένειες που συμμετέχουν επί γενεές, ενώ οι νεότεροι μαθαίνουν από παιδιά να αγαπούν και να φροντίζουν τα άλογα και να περιμένουν τον Δεκαπενταύγουστο για να πάρουν τη θέση τους στις παρέες.

Έτσι εξηγείται και η αντοχή του εθίμου στον χρόνο.

Ένας διαφορετικός Δεκαπενταύγουστος

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Την ώρα που στην Τήνο χιλιάδες πιστοί ανηφορίζουν προς τη Μεγαλόχαρη και στην Πάρο γιορτάζει η Εκατονταπυλιανή, στη Σιάτιστα ο Δεκαπενταύγουστος έχει τον ήχο από τα πέταλα των αλόγων και τα χάλκινα της Μακεδονίας.

Οι Καβαλάρηδες της Σιάτιστας είναι κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό θέαμα. Είναι μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στη θρησκευτική πίστη, την τοπική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση.

Και κάθε 15 Αυγούστου, όταν οι πρώτοι καβαλάρηδες εμφανίζονται στους δρόμους, η Σιάτιστα ξαναζεί μια παράδοση που αρνείται να γίνει απλώς μια ανάμνηση.