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Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει την σοκαριστική στιγμή της έκρηξης σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ατόμων, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, η επιχείρηση έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, με τις φλόγες να υψώνονται πολλά μέτρα πάνω από το εργοστάσιο.

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Η έκρηξη στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με την Πυροσβεστική να αναφέρει ότι εντός των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Στο νοσοκομείο 11 τραυματίες

Από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής 11 άτομα σε νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και πέντε ακόμα στο Αττικόν. Εξαιτίας της έκρηξης, τρεις τραυματίες διασωληνώθηκαν.

Μήνυμα από το 112

Μάλιστα λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112.

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», αναφέρεται στο μήνυμα.

Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ.



Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος.



Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.