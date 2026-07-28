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Οι αρχές προχώρησαν σε 162 συλλήψεις ατόμων που συνδέονται με εμπρησμούς, ενώ 420.000 στρέμματα έχουν καεί στη Ζιρόντ.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη με τις φλόγες να απειλούν ιστορικούς αμπελώνες και να προκαλούν προληπτικές εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων.

Παράλληλα, η Ισπανία αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της, με τις καμένες εκτάσεις να αυξάνονται ραγδαία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει συνδρομή μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, ωστόσο ο εξοπλισμός αγγίζει τα όριά του.

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Τη σοβαρότερη κατάσταση που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου χαρακτήρισε ο Εμανουέλ Μακρόν την πρωτοφανή πύρινη δοκιμασία που πλήττει τη χώρα, ενώ οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε 162 συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών για εμπρησμούς και πρόκληση πυρκαγιών.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε το Μπορντό, στην πρωτεύουσα της Ζιρόντ, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων κατάσβεσης και τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

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«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πιο δύσκολη από οποιαδήποτε άλλη από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Μακρόν, καλώντας τους Γάλλους να παραμείνουν ενωμένοι για τη «μακρά μάχη» απέναντι στις γιγαντιαίες πυρκαγιές.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», προειδοποίησε, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν νέα άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αναζωπυρώσεις.

Οι 162 συλλήψεις και οι έρευνες για εμπρησμούς

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις για περιστατικά που συνδέονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

«Όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα», τόνισε, προειδοποιώντας ότι όσοι ευθύνονται θα εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι εννέα στις δέκα πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα, πολλές φορές λόγω εγκληματικής αμέλειας και όχι απαραιτήτως από οργανωμένο εμπρησμό.

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420.000 στρέμματα στάχτη στη Ζιρόντ

Η τεράστια πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει κάψει περίπου 420.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, το μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη εξουδετερωθεί.

Τουλάχιστον 88 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς, ενώ καθημερινά στη Γαλλία εκδηλώνονται ταυτόχρονα 30 έως 40 φωτιές. Μεγάλα ενεργά μέτωπα υπάρχουν επίσης στις περιοχές Βαρ και Λαντ, καθώς και στην Κορσική.

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Από την αρχή του 2026 έχουν καεί στη Γαλλία περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια στρέμματα, έκταση περίπου έντεκα φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Οι φλόγες πλησιάζουν το Μπορντό

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 έως 16 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Προς το παρόν δεν προβλέπεται εκκένωση της πόλης, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και απρόβλεπτη.

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Στην περιοχή Σεστά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν βαριά εκσκαπτικά μηχανήματα για να απομακρύνουν δέντρα και να δημιουργήσουν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες.

Η φωτιά είναι τόσο ισχυρή ώστε, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, δημιουργεί τους δικούς της ανέμους και αλλάζει απρόβλεπτα κατεύθυνση. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις περιοχές που κινδυνεύουν.

Απειλούνται οι ιστορικοί αμπελώνες

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Η αγωνία μεγαλώνει για τους περίφημους αμπελώνες του Μπορντό, μία από τις σημαντικότερες αμπελουργικές περιοχές του κόσμου.

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Στη Ζιρόντ βρίσκονται ιστορικά κτήματα, όπως τα Château Petrus, Château Margaux, Château Haut-Brion, Château Cheval Blanc και Château Angélus, που παράγουν ορισμένα από τα ακριβότερα και πλέον φημισμένα κρασιά διεθνώς.

Ακόμη και στην περίπτωση που οι φλόγες δεν φτάσουν στους αμπελώνες, ο πυκνός καπνός ενδέχεται να έχει ήδη προκαλέσει ζημιά. Τα σωματίδια προσκολλώνται στη φλούδα των σταφυλιών και μπορεί να επηρεάσουν τη γεύση και την ποιότητα του κρασιού, ιδιαίτερα στις κόκκινες ποικιλίες.

Ο κίνδυνος απώλειας της φετινής σοδειάς είναι πλέον ορατός. Εάν, όμως, το πύρινο μέτωπο φτάσει στα ιστορικά κτήματα, το πλήγμα για την οικονομία της περιοχής και την παγκόσμια οινοποιία θα είναι ανυπολόγιστο.

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Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας

Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο πριν από την άφιξη του νέου κύματος καύσωνα.

Η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περίπου 50.000 εκτάρια, δηλαδή 500.000 στρέμματα.

Δύο ακόμη μεγάλα μέτωπα μαίνονται βορειοδυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας, με τη συνολική καμένη έκταση στη συγκεκριμένη ζώνη να φτάνει τα 70.000 εκτάρια.

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες «απολύτως κρίσιμες», καθώς από την Τετάρτη αναμένεται νέα σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας.

Συνολικά, οι καμένες εκτάσεις στην Ισπανία έχουν φτάσει τα 172.000 εκτάρια, περίπου έξι φορές περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η αντιπυρική περίοδος μπορεί να διαρκέσει έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Ευρωπαϊκή βοήθεια, αλλά ο μηχανισμός αγγίζει τα όριά του

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη βοήθεια προς τη Γαλλία και την Ισπανία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Ωστόσο, στις Βρυξέλλες πληθαίνουν πλέον οι προειδοποιήσεις ότι ο σημερινός ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει φτάσει στα όριά του. Η ΕΕ σχεδιάζει τη δημιουργία μόνιμης δύναμης πυρόσβεσης με 12 νέα Canadair και πέντε ελικόπτερα, αλλά ο στόλος αυτός δεν αναμένεται να είναι πλήρως διαθέσιμος πριν από το 2030.

Γαλλία και Ισπανία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες όχι μόνο με τις φλόγες, αλλά και με μια νέα πραγματικότητα: μεγαλύτερες πυρκαγιές, μεγαλύτερη διάρκειά τους και ακραίες θερμοκρασίες που μετατρέπουν κάθε αναζωπύρωση σε απειλή για ολόκληρες πόλεις, ιστορικές καλλιέργειες και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.