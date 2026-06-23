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Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον σαράντα θάνατοι, ενώ η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της παρατεταμένης και έντονης ζέστης.

Πολλοί πολίτες στη Γαλλία και τη Γερμανία έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, αναζητώντας δροσιά σε μη επιτηρούμενες περιοχές παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι το φαινόμενο παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την ήπειρο, εμποδίζοντας την κανονική κίνηση των καιρικών συστημάτων για πολλές ημέρες.

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Το φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» ψήνει την Ευρώπη εδώ και αρκετές μέρες, μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες από την Σαχάρα και παραμένει σχεδόν στάσιμο, δίνοντας παράταση σε μια κατάσταση που θεωρείται ανυπόφορη για εκατομμύρια πολίτες σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα, την ώρα που οι θερμοκρασίες καταγράφουν ιστορικά υψηλά σε πολλές μεγάλες πόλεις και το κύμα ζέστης κορυφώνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

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«Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια και πηγαίνει κανείς για μπάνιο σε μη επιτηρούμενες περιοχές κατά τη διάρκεια καύσωνα», δήλωσε η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Μέχρι στιγμής, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις ακραίες θερμοκρασίες. Η Γαλλία κατέγραψε τη Δευτέρα την πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου στην ιστορία της, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας σημειώθηκε και η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Météo France. Παράλληλα, περισσότερο από το μισό της χώρας βρέθηκε σε κόκκινο συναγερμό.

Δεκάδες άνθρωποι πνίγηκαν σε Γαλλία και Γερμανία

Η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας υπογράμμισε ότι πολλοί πολίτες αναζητούν δροσιά σε ποτάμια και κανάλια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο βούτηξε μαζί με την οικογένειά του στον Σηκουάνα, στην περιοχή Φοντέν-Λα-Πορτ, το βράδυ της Κυριακής, παρότι δεν γνώριζε κολύμβηση.

Ακόμα, ένας νεαρός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού ανασύρθηκε από τον ποταμό Ροδανό σε πάρκο κοντά στη Λυών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να διασώσουν τέσσερις νεαρούς άνδρες που αντιμετώπισαν δυσκολίες σε σημείο όπου απαγορεύεται η κολύμβηση.

Αρκετά περιστατικά πνιγμών καταγράφηκαν και στη Γερμανία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστικής (DLRG) ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή έως την Κυριακή σημειώθηκαν έξι θανατηφόρα περιστατικά στο νερό, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνδρες υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους στην κολύμβηση.

Τι είναι το «Ωμέγα μπλοκ»

Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών προκαλείται από ένα μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως «Μπλοκ Ωμέγα», καθώς η διάταξη των αερίων μαζών θυμίζει το ελληνικό γράμμα «Ω», με μια διογκωμένη μάζα θερμού αέρα στο κέντρο και ψυχρότερες αέριες μάζες στις δύο πλευρές.

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A so-called 'Omega block' weather pattern is behind the intense, slow-moving European heatwave which has caused European authorities to issue heatwave warnings https://t.co/U70Humi6Ps pic.twitter.com/N0Ww7fnGfd — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί έναν «θερμικό θόλο», παγιδεύοντας τον θερμό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέποντας στις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Έτσι, το βασικό χαρακτηριστικό του «Ωμέγα μπλοκ» είναι ότι μπλοκάρει την κανονική κίνηση των καιρικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο ίδιος καιρός να παραμένει για πολλές ημέρες ή και εβδομάδες στην ίδια περιοχή.

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(Με πληροφορίες από BBC)