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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Ισπανία επικράτησε της Σαουδικής Αραβίας με 4-0 στη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 σημειώνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της.
- Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ στους συμπαίκτες του.
- Το τέταρτο τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από εκτέλεση κόρνερ και κόντρα σε αμυντικό των Σαουδαράβων.
- Με αυτή τη νίκη η Ισπανία έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στον όμιλό της και προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Ουρουγουάη.
Η Ισπανία παρουσιάστηκε αποφασισμένη να αφήσει πίσω της την ισοπαλία της πρεμιέρας και πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Σαουδική Αραβία, επικρατώντας με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είχε διάθεση και δημιούργησε συνεχώς κινδύνους, αλλά και τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ να κάνει τη διαφορά με δύο γκολ και μία ασίστ, η ομάδα του πέτυχε μια άνετη νίκη και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ισπανία έφτασε τους 4 βαθμούς στον 8ο όμιλο, ενώ η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη παρέμεινε στον 1 βαθμό. Στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει την τελική κατάταξη.
Από τα πρώτα λεπτά η «ρόχα» έδειξε τις διαθέσεις της. Ο Γιαμάλ, στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο και στο 10ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Ογιαρθάμπαλ βρήκε χώρο από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας για το 1-0.
Η Ισπανία συνέχισε να πιέζει και στο 21’ διπλασίασε τα τέρματά της. Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ των Σαουδαράβων, η μπάλα έφτασε στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το 2-0.
Μόλις τρία λεπτά αργότερα, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έκανε επίδειξη επιθετικού ποδοσφαίρου. Με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, ο Όλμο βρήκε τον Ογιαρθάμπαλ και εκείνος από κοντά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0.
Ο Βάσκος επιθετικός άγγιξε μάλιστα το χατ-τρικ στο 36’, όμως το σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και αντικατέστησε τον Γιαμάλ για λόγους προστασίας. Παρόλα αυτά, βρήκε και τέταρτο γκολ στο 4-0, όταν μετά από κόρνερ και προσπάθεια του Κουκουρέγια, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά από κόντρα σε παίκτη της Σαουδικής Αραβίας.
Στα τελευταία λεπτά ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να κάνουν αλλαγές. Η Ισπανία είχε κι άλλες ευκαιρίες, ενώ γκολ του Φεράν στο φινάλε ακυρώθηκε από το VAR λόγω οφσάιντ.
Το τελικό 4-0 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Ισπανίας, η οποία πλέον κοιτάζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια της διοργάνωσης.