Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ισπανία επικράτησε της Σαουδικής Αραβίας με 4-0 στη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 σημειώνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της.

Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ ενώ ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ στους συμπαίκτες του.

Το τέταρτο τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από εκτέλεση κόρνερ και κόντρα σε αμυντικό των Σαουδαράβων.

Με αυτή τη νίκη η Ισπανία έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στον όμιλό της και προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Ουρουγουάη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ισπανία παρουσιάστηκε αποφασισμένη να αφήσει πίσω της την ισοπαλία της πρεμιέρας και πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Σαουδική Αραβία, επικρατώντας με 4-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είχε διάθεση και δημιούργησε συνεχώς κινδύνους, αλλά και τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ να κάνει τη διαφορά με δύο γκολ και μία ασίστ, η ομάδα του πέτυχε μια άνετη νίκη και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης.

Advertisement

Advertisement

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ισπανία έφτασε τους 4 βαθμούς στον 8ο όμιλο, ενώ η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη παρέμεινε στον 1 βαθμό. Στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει την τελική κατάταξη.

Από τα πρώτα λεπτά η «ρόχα» έδειξε τις διαθέσεις της. Ο Γιαμάλ, στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο και στο 10ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Ογιαρθάμπαλ βρήκε χώρο από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας για το 1-0.

Η Ισπανία συνέχισε να πιέζει και στο 21’ διπλασίασε τα τέρματά της. Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ των Σαουδαράβων, η μπάλα έφτασε στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το 2-0.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έκανε επίδειξη επιθετικού ποδοσφαίρου. Με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, ο Όλμο βρήκε τον Ογιαρθάμπαλ και εκείνος από κοντά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0.

Ο Βάσκος επιθετικός άγγιξε μάλιστα το χατ-τρικ στο 36’, όμως το σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και αντικατέστησε τον Γιαμάλ για λόγους προστασίας. Παρόλα αυτά, βρήκε και τέταρτο γκολ στο 4-0, όταν μετά από κόρνερ και προσπάθεια του Κουκουρέγια, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά από κόντρα σε παίκτη της Σαουδικής Αραβίας.

Στα τελευταία λεπτά ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να κάνουν αλλαγές. Η Ισπανία είχε κι άλλες ευκαιρίες, ενώ γκολ του Φεράν στο φινάλε ακυρώθηκε από το VAR λόγω οφσάιντ.

Το τελικό 4-0 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Ισπανίας, η οποία πλέον κοιτάζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια της διοργάνωσης.