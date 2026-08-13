Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα προσέφερε ο Ισπανός Ολυμπιονίκης του σκέιτ, Ντάνι Λεόν που κατόρθωσε να συγχρονίσει το άλμα του με την ολική έκλειψη ηλίου που μάγεψε την Ευρώπη.

Το εντυπωσιακό άλμα Ολυμπιονίκη του σκέιτ

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο αθλητής παίρνει φόρα και κάνει σκέιτ πάνω σε μία ράμπα, καταφέρονοντας να εμφανιστεί ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, αφήνοντας άφωνους όλους όσους ήθελαν να δουν την ηλιακή έκλειψη.

Advertisement

Advertisement

Ο Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι, το 2020 και το 2024 αντίστοιχα έγραψε στα social media, «έκανα το άλμα της ζωής μου».

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, την ώρα που τα social media κατακλύζονταν από εικόνες της έκλειψης από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης.