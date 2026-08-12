Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις 12 Αυγούστου, η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η βόρεια Ισπανία και η βορειοανατολική Πορτογαλία θα βρεθούν στη ζώνη ορατότητας μιας ολικής έκλειψης ηλίου.

Ιστορικά, οι εκλείψεις των φεγγαριών του Δία, τις οποίες παρατήρησε πρώτος ο Γαλιλαίος, αποτέλεσαν κρίσιμο εργαλείο για τον καθορισμό του γεωγραφικού μήκους κατά τη ναυσιπλοΐα.

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Στις 12 Αυγούστου, η Γροιλανδία, Ισλανδία, βόρεια Ισπανία και βορειοανατολική Πορτογαλία θα απολαύσουν μία ολική έκλειψη ηλίου που θα επεκταθεί σε μήκος 8.300 χιλιομέτρων, επιτρέποντας στους παρατηρητές εντός της ζώνης αυτής να δουν τον Ήλιο να καλύπτεται πλήρως από τη Σελήνη.

Εκτός από το εντυπωσιακό θέαμα που προσφέρουν, αποτέλεσαν και πολύτιμους οδηγούς της ναυσιπλοΐας και τη γεωγραφίας σε εποχές που τα GPS δεν υπήρχαν και δεν μπορούσαν να κατευθύνουν τους ταξιδιώτες. Επομένως οι επιστήμονες έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους να χαρτογραφήσουν και να εντοπίσουν θέσεις. Σε δημοσίευμα του ισπανικού μέσου ABC, περιγράφεται η συμβολή του Γαλιλαίου Γαλιλέι σε μία ανακάλυψη που συντάραξε τα θεμέλια της θεωρίας του γεωκεντρικού συστήματος.

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Ο Γαλιλαίος ανακαλύπτει τους δορυφόρους του Δία

Την εποχή του αστρονόμου, οι εκλείψεις ήταν σπάνιες και ήταν δύσκολο να μελετηθούν εις βάθος. Η συνειδητοποίηση του επιστημονικού κόσμου άλλαξε, όταν το 1610 ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο για να παρατηρήσει για πρώτη φορά τα τέσσερα μεγάλα φεγγάρια του Δία (Ευρώπη, Γανυμήδης, Ιώ και Καλλιστώ).

Ο Δίας, λοιπόν, είχε δικούς του δορυφόρους, όπως είχε η Γη τη Σελήνη και αυτά τα τα τέσσερα φωτεινά σημεία που έβλεπε δεν ήταν απλώς φωτεινά σημεία, αλλά ουράνια σώματα που περιστρέφονταν γύρω από την πλανήτη. Κατάλαβε ότι προσέφεραν πολύ συχνότερες εκλείψεις από τον Ήλιο και τη Σελήνη και λειτουργούσαν σαν ένα τέλειο «ουράνιο ρολόι».

A total solar eclipse will be visible from mainland Western Europe on August 12 for the first time since 1999.



Where to see the total solar eclipse and when to catch the next one: https://t.co/NUjaaA7SpN pic.twitter.com/iTfbZoKcZs — Reuters (@Reuters) August 12, 2026

Δηλαδή, κάθε φορά που ένα φεγγάρι περνάει πίσω από τον Δία, χάνεται στη σκιά του και «σβήνει» απότομα. Η στιγμή που γίνεται αυτό, συμβαίνει ταυτόχρονα για όλο τον πλανήτη, αλλά η ώρα που δείχνουν τα ρολόγια σε κάθε πόλη είναι διαφορετική.

Ενώ η δική μας Σελήνη έχει μόλις δύο εκλείψεις το χρόνο, στην Ιώ (φεγγάρι του Δία) συμβαίνει σχεδόν κάθε δύο μέρες (κάθε 1,77 ημέρες). Έτσι, οι αστρονόμοι είχαν πλέον στη διάθεσή τους ένα «ρολόι» στο διάστημα που χτυπούσε συνεχώς και τους επέτρεπε να υπολογίζουν τη θέση τους στη Γη.

Η ανακάλυψη του Γαλιλαίου ότι τα τέσσερα αυτά φεγγάρια μπαίνουν στη σκιά του Δία και «σβήνουν» προκαλώντας ολική έκλειψη, ήταν επαναστατική για δύο λόγους: χάρισε στα φεγγάρια το όνομα «Γαλιλαϊκοί δορυφόροι» και απέδειξε για πρώτη φορά στην ιστορία ότι δεν περιστρέφονται όλα τα ουράνια σώματα γύρω από τη Γη.

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Αυτό το εύρημα ήταν μόνο η αρχή. Άνοιξε το δρόμο για να κατανοήσουμε όχι μόνο τους μηχανισμούς των εκλείψεων, αλλά και τα βαθύτερα μυστικά του ίδιου του Δία.

Στα φεγγάρια αυτά, υπάρχουν βουνά, ενεργά ηφαίστεια, θερμοπήδακες και παγωμένους ωκεανούς, ενώ έχουν ανακαλυφθεί και οργανικά μόρια, στην ατμόσφαιρα της Ευρώπης, γεγονός που την καθιστά τον πιο πιθανό υποψήφιο κόσμο για τη φιλοξενία ζωής στο ηλιακό μας σύστημα.

Για τον λόγο αυτό, σήμερα βρίσκονται καθ’ οδόν προς το σύστημα του Δία δύο διαστημόπλοια: το JUICE της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) —με τη συνεργασία της NASA— που εκτοξεύτηκε το 2023, και το Europa Clipper της NASA, που εκτοξεύτηκε το 2025. Τα δύο σκάφη θα χρειαστούν περίπου έξι χρόνια για να φτάσουν στον στόχο τους. Όταν φτάσουν, θα διαθέτουν περιορισμένη ποσότητα καυσίμων, λόγω του τεράστιου κόστους μεταφοράς φορτίου στον Δία.

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On Earth, solar eclipses happen when the Moon passes in front of the Sun as seen from the ground. On Mars, sometimes one of its moons does the same thing…but they’re too small to fully cover the Sun’s disc. Perseverance captured this look at Phobos transiting the Sun in 2024. pic.twitter.com/qgP2ehN4cr — NASA Mars (@NASAMars) August 11, 2026

Αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αποστολή γιατί αν ανακαλυφθεί κάτι ενδιαφέρον, το σκάφος δεν θα έχει τα κατάλληλα καύσιμα να μείνει εκεί μέχρι να ολοκληρώσει τις έρευνές του.

Υπάρχουν επιστημονικές εξηγήσεις που καλούνται να λύσουν το πρόβλημα των καυσίμων με τους ειδικούς να «πατάνε» στους υπολογισμούς του Γαλιλαίου για να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το «ουράνιο ρολόι».

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Μια επιστήμη χιλιάδων χρόνων

Οι χάρτες των εκλείψεων βασίζονται σε χιλιάδες χρόνια αστρονομικών παρατηρήσεων, σύνθετους μαθηματικούς υπολογισμούς και ολοένα ακριβέστερες μετρήσεις της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου.

Η πρόοδος της επιστήμης έχει επιτρέψει στους αστρονόμους να γνωρίζουν τη διαδρομή μιας έκλειψης πολλά χρόνια, ακόμη και αιώνες πριν από την πραγματοποίησή της. Τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να προβλέψουν την ώρα μιας έκλειψης με ακρίβεια περίπου ενός λεπτού.

Ωστόσο, οι χάρτες δεν είναι απολύτως σταθεροί. Οι επιστήμονες εκτιμούν σήμερα ότι η θέση της διαδρομής της ολικότητας μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια περίπου ενός έως ενάμιση χιλιομέτρου. Στο μέλλον, η ακρίβεια ενδέχεται να φτάσει ακόμη και σε επίπεδο μέτρων.

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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε από την έκλειψη του 2024, όταν οι νέοι υπολογισμοί έδειξαν ότι η ακτίνα του Ήλιου ήταν ελαφρώς διαφορετική από την προηγούμενη εκτίμηση. Η μικρή αυτή διαφορά ήταν αρκετή για να μετατοπίσει σε ορισμένες περιοχές τα προβλεπόμενα όρια της διαδρομής της ολικότητας.

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Ο κύκλος των 18 χρόνων

Οι ολικές εκλείψεις Ηλίου δεν επαναλαμβάνονται ποτέ ακριβώς πάνω από την ίδια διαδρομή. Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη ευθυγράμμιση Γης, Σελήνης και Ήλιου περίπου κάθε 18 χρόνια δημιουργεί ένα μοτίβο γνωστό ως κύκλος του Σάρος.

Ο κύκλος αυτός είχε καταγραφεί ήδη από τους αρχαίους Βαβυλώνιους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν πήλινες πινακίδες για να παρακολουθούν ουράνια σώματα και πλανήτες. Σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για τον εντοπισμό μοτίβων στις μελλοντικές εκλείψεις.

Παράλληλα, οι επιστήμονες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πολλούς ακόμη παράγοντες, όπως την ακριβή θέση της Σελήνης στην τροχιά της, την απόστασή της από τη Γη, την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο, αλλά και την περιστροφή της Γης.

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