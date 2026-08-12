Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ολική ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου προκάλεσε κατακόρυφη άνοδο στις τιμές διαμονής σε πόλεις της Ισπανίας και της Ισλανδίας.

Τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές που βρίσκονται στη διαδρομή του φαινομένου χρεώνουν έως και 1.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση.

Οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την υποδοχή εκατομμυρίων επισκεπτών, ενώ παράλληλα παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιών και των ακραίων θερμοκρασιών.

Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά το αστρονομικό γεγονός μέσω τηλεσκοπίων υψηλής ισχύος για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν.

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Η ολική ηλιακή έκλειψη που θα αντικρίσουν σήμερα Τετάρτη (12/8) αρκετές χώρες της Ευρώπης και του βόρειου Ατλαντικού αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να κερδοσκοπήσουν ορισμένα ξενοδοχεία, χρεώνοντας έως και 1000 δολάρια τη διανυκτέρευση για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να απολαύσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Εκτοξεύονται οι τιμές στα ξενοδοχεία της Ευρώπης

Σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία Lighthouse που εξειδικεύεται σε εμπορικές πτήσεις και ζητήματα διαμονής, οι τιμές σε καταλύματα στο Ρέικιαβιβ και σε ισπανικές πόλεις, όπως το Μπιλμπάο αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα μέσα Ιουλίου, δηλαδή τέσσερις εβδομάδες πριν την έναρξη του φαινομένου.

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Στο Ρέικιαβικ, οι τιμές των ξενοδοχείων διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 1.012 δολάρια τη διανυκτέρευση κατά την εβδομάδα της ηλιακής έκλειψης, διπλάσιες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανήλθαν στα 1.172 δολάρια τη νύχτα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση 178% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, όπως αναφέρει το CNBC.

Στο Μπιλμπάο, οι τιμές στη βραχυχρόνια μίσθωση άγγιξαν τα 1.088 δολάρια ανά διανυκτέρευση, καταγράφοντας αύξηση 206% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, τα δωμάτια ξενοδοχείων διαμορφώθηκαν στα 315 δολάρια τη νύχτα, αυξημένα κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το Σαντιάγο δε Κομποστέλα, το οποίο βρίσκεται οριακά εκτός της διαδρομής της ολικής έκλειψης, αποδείχθηκε ο πιο οικονομικός προορισμός, με τις τιμές των ξενοδοχείων στα 193 δολάρια τη νύχτα (αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι), σύμφωνα πάντα με τη Lighthouse.

Rooms in the Icelandic capital Reykjavík were priced at more than $1,000 on average on the night of the eclipse on Wednesday — up more than 140% on the same date in 2025. https://t.co/xC5gzs515R pic.twitter.com/sek3bjIjOU — Financial Times (@FT) August 11, 2026

Για όσους δεν καταφέρουν να ταξιδέψουν, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA τοποθέτησε τέσσερα τηλεσκόπια υψηλής ισχύος στο μικρό χωριό Βιγιαλιμπάδο της βορειοδυτικής Ισπανίας, προκειμένου να μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη σε περισσότερους από 10 εκατομμύρια θεατές.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα αναλύσεων AirDNA, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφουν σημαντική ώθηση σε Ισπανία και Ισλανδία, λόγω του μεγάλου ποσοστού διαθέσιμων ακινήτων που βρίσκονται εντός της διαδρομής της ολικής έκλειψης.

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Βάσει των στοιχείων της AirDNA που δημοσιεύθηκαν στις 11 Αυγούστου, σχεδόν το 64% των περίπου 9.000 διαθέσιμων καταλυμάτων της Ισλανδίας θα καλυφθούν από το εντυπωσιακό φαινόμενο. Στην Ισπανία, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 21% επί συνόλου περίπου 365.400 καταχωρίσεων.

Στην Ισλανδία, η ζήτηση για καταλύματα εντός της διαδρομής της έκλειψης είναι αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, έναντι 13,2% στην υπόλοιπη χώρα.

Σε συναγερμό η Ισπανία λόγω φόβου πυρκαγιών

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Ισπανία ενόψει της σπάνιας ολικής έκλειψης ηλίου της Τετάρτης 12 Αυγούστου, καθώς το αστρονομικό φαινόμενο αναμένεται να προσελκύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε περιοχές της χώρας που προσφέρουν από τις καλύτερες θέες της έκλειψης στην ηπειρωτική Ευρώπη.

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Οι περιφέρειες που βρίσκονται στη «διαδρομή» της έκλειψης προετοιμάζονται για την υποδοχή περίπου έξι εκατομμυρίων ανθρώπων, έχοντας καθορίσει 660 επίσημα σημεία θέασης, καθώς και χώρους στάθμευσης και κατασκήνωσης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονται στους δρόμους κατά τη διάρκεια της ημέρας, ταξιδεύοντας προς την ύπαιθρο της βορειοδυτικής και κεντρικής Ισπανίας, κατά μήκος της διαδρομής της ολικής έκλειψης.

Η ζώνη της ολικότητας θα εκτείνεται σε μια λωρίδα περίπου 200 χιλιομέτρων, από την Α Κορούνια στη βορειοδυτική ακτή του Ατλαντικού έως τη Μαγιόρκα στη Μεσόγειο.

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Η ανησυχία των ισπανικών αρχών ενισχύεται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Για πολλές περιφέρειες έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις από τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται «υψηλός» ή «πολύ υψηλός».

Η AEMET ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Ιούλιος ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας στην ηπειρωτική Ισπανία από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές, το 1961, ενώ ήταν παράλληλα ο ξηρότερος Ιούλιος που έχει καταγραφεί, με μόλις 4,3 χιλιοστά βροχής — περίπου το 26% της φυσιολογικής βροχόπτωσης για την εποχή.

Η Ισπανία, όπως και η Γαλλία, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα καύσωνα και μεγάλες πυρκαγιές, σε μια Ευρώπη που γίνεται ολοένα και πιο ξηρή.

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