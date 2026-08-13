Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τη σπάνια ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία προκάλεσε προσωρινό σκοτάδι σε πολλές περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου.

Οι θεατές χρησιμοποίησαν ειδικά γυαλιά προστασίας για να παρατηρήσουν τη Σελήνη να καλύπτει τον Ήλιο από διάφορα σημεία.

Η διαδρομή της ολικότητας ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και κινήθηκε μέσω του Αρκτικού Ωκεανού προς τη Γροιλανδία.

Το φαινόμενο συνεχίστηκε πάνω από την Ισλανδία και τον Βόρειο Ατλαντικό, καταλήγοντας στην Ιβηρική χερσόνησο και την περιοχή των Βαλεαρίδων.

Μια μερική έκλειψη του Ήλιου ήταν ορατή σε ευρύτερες περιοχές της Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής και του βόρειου ημισφαιρίου.

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Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν τη σπάνια ολική έκλειψη Ηλίου, ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο που μεταμόρφωσε για λίγα λεπτά την εικόνα του ουρανού σε περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου.

Με ειδικά γυαλιά προστασίας για την παρατήρηση του Ήλιου, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε πόλεις, χωριά, παραλίες και σημεία με καθαρό ορίζοντα, περιμένοντας τη στιγμή που η Σελήνη θα περνούσε μπροστά από τον Ήλιο. Στις περιοχές όπου σημειώθηκε ολικότητα, το φως της ημέρας περιορίστηκε δραματικά, ο ουρανός σκοτείνιασε και ο Ήλιος εμφανίστηκε σαν ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από τη Σελήνη.

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Η σκιά της Σελήνης ακολούθησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή διαδρομή. Η ζώνη της ολικότητας ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και κινήθηκε μέσα από τον Αρκτικό Ωκεανό, περνώντας κοντά από τον Βόρειο Πόλο, πριν φτάσει στη Γροιλανδία.

Από εκεί συνέχισε προς την Ισλανδία, διέσχισε τον Βόρειο Ατλαντικό και κατευθύνθηκε προς την Ιβηρική χερσόνησο, με τη βόρεια Ισπανία να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου. Η πορεία της ολικότητας ολοκληρώθηκε προς την περιοχή των Βαλεαρίδων, ενώ η μερική έκλειψη ήταν ορατή σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής και άλλων περιοχών του βόρειου ημισφαιρίου.

Από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία μέχρι την Ισπανία, αλλά και από περιοχές όπου η έκλειψη ήταν μερική, οι κάμερες κατέγραψαν μοναδικές στιγμές. Άλλοτε ο Ήλιος καλύφθηκε πλήρως από τη Σελήνη και άλλοτε εμφανίστηκε σαν ένα λεπτό φωτεινό τόξο στον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που έστρεψε τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων προς τα πάνω.

Δειτέ εικόνες και βίντεο από διαφορετικά σημεία της διαδρομής της έκλειψης:

Ταραγόνα Ισπανία:

Spain just went dark in the middle of the day.



Total solar eclipse. Absolutely unreal. 🌑🇪🇸



Tarragona, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/5jSn5LChmP — Dylan K (@MightyDylanK) August 12, 2026

Εντυπωσιακό βίντεο με τον Ισπανό επαγγελματία αθλητή σκειτμπορντινγκ

Danny León την στιγμή της έκλειψης:

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Pasada total la del skater profesional olímpico y los fotógrafos 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/LTO86C8Ku6 — La Vermu🍸🇪🇸 (@Vermutin2) August 12, 2026

Βαλένθια Ισπανία:

Solar Eclipse August 12th 2026, Valencia Spain 🇪🇦 pic.twitter.com/1ea0B24Idm Advertisement August 12, 2026

Μπούργος Ισπανία:

Incredible footage from Castrojeriz, Burgos, Spain as the total solar eclipse reaches totality.



🎥: @WxNB_ pic.twitter.com/6U04PFvpsP — The Weather Channel (@weatherchannel) August 12, 2026

Σαραγόσα Ισπανία:

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The beginning and the end of the Total Solar Eclipse from Zaragoza, Spain. Diamond ring to diamond ring. Totality only lasted 84 seconds here but what a show! Eclipse Spain 🇪🇦



🎥 ©DeanRegas | IG pic.twitter.com/Qy2h1LSLgn — France Safety Travel (@francesafetytra) August 12, 2026

Ίμπιζα Ισπανία:

Ισλανδία:

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Φωτογραφίες: REUTERS