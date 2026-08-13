Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τη σπάνια ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία προκάλεσε προσωρινό σκοτάδι σε πολλές περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου.
- Οι θεατές χρησιμοποίησαν ειδικά γυαλιά προστασίας για να παρατηρήσουν τη Σελήνη να καλύπτει τον Ήλιο από διάφορα σημεία.
- Η διαδρομή της ολικότητας ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και κινήθηκε μέσω του Αρκτικού Ωκεανού προς τη Γροιλανδία.
- Το φαινόμενο συνεχίστηκε πάνω από την Ισλανδία και τον Βόρειο Ατλαντικό, καταλήγοντας στην Ιβηρική χερσόνησο και την περιοχή των Βαλεαρίδων.
- Μια μερική έκλειψη του Ήλιου ήταν ορατή σε ευρύτερες περιοχές της Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής και του βόρειου ημισφαιρίου.
Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν τη σπάνια ολική έκλειψη Ηλίου, ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο που μεταμόρφωσε για λίγα λεπτά την εικόνα του ουρανού σε περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου.
Με ειδικά γυαλιά προστασίας για την παρατήρηση του Ήλιου, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε πόλεις, χωριά, παραλίες και σημεία με καθαρό ορίζοντα, περιμένοντας τη στιγμή που η Σελήνη θα περνούσε μπροστά από τον Ήλιο. Στις περιοχές όπου σημειώθηκε ολικότητα, το φως της ημέρας περιορίστηκε δραματικά, ο ουρανός σκοτείνιασε και ο Ήλιος εμφανίστηκε σαν ένας φωτεινός δακτύλιος γύρω από τη Σελήνη.
Η σκιά της Σελήνης ακολούθησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή διαδρομή. Η ζώνη της ολικότητας ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και κινήθηκε μέσα από τον Αρκτικό Ωκεανό, περνώντας κοντά από τον Βόρειο Πόλο, πριν φτάσει στη Γροιλανδία.
Από εκεί συνέχισε προς την Ισλανδία, διέσχισε τον Βόρειο Ατλαντικό και κατευθύνθηκε προς την Ιβηρική χερσόνησο, με τη βόρεια Ισπανία να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου. Η πορεία της ολικότητας ολοκληρώθηκε προς την περιοχή των Βαλεαρίδων, ενώ η μερική έκλειψη ήταν ορατή σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής και άλλων περιοχών του βόρειου ημισφαιρίου.
Από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία μέχρι την Ισπανία, αλλά και από περιοχές όπου η έκλειψη ήταν μερική, οι κάμερες κατέγραψαν μοναδικές στιγμές. Άλλοτε ο Ήλιος καλύφθηκε πλήρως από τη Σελήνη και άλλοτε εμφανίστηκε σαν ένα λεπτό φωτεινό τόξο στον ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που έστρεψε τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων προς τα πάνω.
Δειτέ εικόνες και βίντεο από διαφορετικά σημεία της διαδρομής της έκλειψης:
Ταραγόνα Ισπανία:
Εντυπωσιακό βίντεο με τον Ισπανό επαγγελματία αθλητή σκειτμπορντινγκ
Danny León την στιγμή της έκλειψης:
Βαλένθια Ισπανία:
Μπούργος Ισπανία:
Σαραγόσα Ισπανία:
Ίμπιζα Ισπανία:
Ισλανδία:
@bluelagooniceland 17:48 today. The moon covered the sun and the Blue Lagoon went dark.🌑 #totalsolareclipse #iceland #bluelagooniceland #eclipse #traveltok ♬ asl audio – Infinite Universe🌍
@bluelagooniceland Everything just went dark 🌑 #totalsolareclipse #iceland #bluelagooniceland #eclipse #traveltok ♬ memories never die – ØNYZUKA
@mcb2k26 Watch the moment the full solar eclipse reached Iceland, and then the Sun came out the other side. #iceland #solareclipse ♬ Originalton – 𝓜𝓸♛
@laylalleigh Solar Eclipse AT SEA – 12/08/2026 🌒 so fortunate for having experienced this in my lifetime. Better than I could ever have imagined🥹 #solareclipse #eclipse #travel ♬ Take My Hand – Matt Berry
@alemayr the tinted windows made it pink 🩷 (and kept my eyes safe) #solareclipse ♬ Caribbean Blue (Orchestral Version) – Mathias Fritsche
Φωτογραφίες: REUTERS