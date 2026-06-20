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Ο Φερνάντο Γκάγκο, τεχνικός της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και άλλοτε μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, βάζοντας σε συναγερμό την ομάδα και το ιατρικό επιτελείο του.

Ο Αργεντινός προπονητής νοσηλεύεται και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ η κατάστασή του αξιολογείται από τους θεράποντες ιατρούς.

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Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν δεν παρουσιάστηκε σε προγραμματισμένη προπόνηση, με την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε να αναφέρει αρχικά ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις. Λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε πως κρίθηκε αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα στον επερχόμενο αγώνα του Κόπα Χιλής.

Ο αθλητικός διευθυντής της Universidad de Chile, Μανουέλ Μάγιο, παρέμεινε στο πλευρό του Γκάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και αποκάλυψε στο marca.com τη σύντομη συνομιλία τους μετά την επέμβαση: «Μπήκα στο δωμάτιό του και ήδη μιλούσε για τον αγώνα της Κυριακής, για παίκτες που είχαμε συζητήσει μαζί. Του είπα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή — ότι έπρεπε να παραμείνει ήρεμος, να ξεκουραστεί σήμερα και ότι θα δούμε πώς θα νιώθει αύριο. Θα είναι πολύ πρόθυμος να μιλήσει, οπότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα, ελπίζω μόλις πάρει εξιτήριο», εξήγησε.

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