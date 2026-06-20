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Ο Φερνάντο Γκάγκο, τεχνικός της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και άλλοτε μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, βάζοντας σε συναγερμό την ομάδα και το ιατρικό επιτελείο του.

Ο Αργεντινός προπονητής νοσηλεύεται και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ η κατάστασή του αξιολογείται από τους θεράποντες ιατρούς.

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Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias 🚨 pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν δεν παρουσιάστηκε σε προγραμματισμένη προπόνηση, με την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε να αναφέρει αρχικά ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις. Λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε πως κρίθηκε αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα στον επερχόμενο αγώνα του Κόπα Χιλής.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Ο αθλητικός διευθυντής της Universidad de Chile, Μανουέλ Μάγιο, παρέμεινε στο πλευρό του Γκάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και αποκάλυψε στο marca.com τη σύντομη συνομιλία τους μετά την επέμβαση: «Μπήκα στο δωμάτιό του και ήδη μιλούσε για τον αγώνα της Κυριακής, για παίκτες που είχαμε συζητήσει μαζί. Του είπα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή — ότι έπρεπε να παραμείνει ήρεμος, να ξεκουραστεί σήμερα και ότι θα δούμε πώς θα νιώθει αύριο. Θα είναι πολύ πρόθυμος να μιλήσει, οπότε θα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα, ελπίζω μόλις πάρει εξιτήριο», εξήγησε.